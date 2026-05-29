En menos de 13 días, el balón comenzará a rodar en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

México y Sudáfrica disputarán el primer partido del próximo Mundial sobre la cancha del estadio Banorte.

En duelo correspondiente a la primera jornada del Grupo A, el Tricolor y los Bafana Bafana medirán fuerzas por quedarse con los tres puntos que les permitana iniciar, con el pie dereceho, su partipación en la jus mundialista.

Cabe resaltar que, al igual que hace 16 años, estos dos países se verán las caras en el encuetro inaugural del tornoe de selecciones más importante del orbe.

En aquella ocasión, los mexicanos y los sudafricanos empataron (1-1) en el estadio Soccer City de Johannesburgo.

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Antes de que midan fuerzas en menos de dos semanas, ambos contiúan preparándose para comenzar su participación en la Copa del Mundo de la mejor forma posible.

De cara a comenzar su travesía, Sudáfrica estará midiendo fuerzas con Nicaragua en el Orlando Amstel Arena de Johannesburgo.

Los Bafana Bafana disputarán su último compromiso amistoso antes de enfrentarse a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Por su parte, el Tri todavía tiene dos duelos que afrontar en los próximos días.

Primero jugará contra Australia en el Rose Bowl de Pasadena y, después lo hará ante Serbia en el estadio Nemesio Diez de Toluca.

Cabe destacar que el Grupo A del Mundial, está integrado, además de México y Sudáfrica, por Corea del Sur y Chequia.

A pesar de que la escuadra de Javier Aguirre parte como favorita, por el tema de la localó, los Bafana Banafa buscarán regalarle un amargo debuta frente a su púlico.

En menos de 13 días, México y Sudáfrica abrirán el Mundial, por lo que deberán aprovechar al máximo sus encuentros amistosos.

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