En el Estado de México se mantienen las bajas temperaturas por la entrada del frente frío 32, de acuerdo al Boletín Hidrometeorológico del Estado de México de la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM).

De acuerdo al reporte se mantiene la masa de aire polar del frente frío 32 y nubosidad entrando desde el Pacífico que provocarán nublados; lluvias ligeras en el centro; occidente; sureste y suroeste principalmente.

Habrá vientos fuertes de 40 a 55 km/h en la zona de los volcanes, así como probable caída de nieve en la cima del Nevado de Toluca y por la noche en la cima del Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Esta noche notable descenso térmico en un gran parte del Estado.

Lee también Denuncian el deterioro de la ciclovía en Naucalpan

En la zona de Naucalpan, Ixtapaluca y Texcoco se prevé una máxima de 18 grados por la tarde y una mínima de 2 en esta mañana.

En Toluca la máxima será de 19 por la tarde y la mínima de 1 grado, está mañana.

La zona de Atlacomulco es la que tiene mayor descenso de temperatura con mínima de -2 está mañana. Se prevé por la tarde una máxima de 17.

Lee también Vivir bajo el Tren Interurbano: Vecinos narran tres historias de incertidumbre y zozobra

Seguido de Amecameca que presentó una mínima de 0 grados en la mañana y se prevé una máxima de 16.

En Valle de Bravo la máxima será de 18 grados esta tarde, la mínima está mañana fue de 8 grados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL