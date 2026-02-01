Naucalpan, Méx.— Colectivos ciclistas denunciaron el deterioro, la falta de delimitación y la invasión por vehículos de la ciclovía ubicada en la avenida 16 de Septiembre, la cual continúa en uso como vía de traslado hacia la Ciudad de México.

Señalaron que en varios tramos la ciclovía no se encuentra habilitada debido a que automóviles particulares y unidades de transporte público circulan o se estacionan sobre el carril, lo que ha provocado daños a la infraestructura.

Hugo Santillán, del colectivo Bicimixtles Naucalpan, informó que la ciclovía presenta tramos deteriorados y el carril es ocupado por vehículos de manera constante.

Ante la rehabilitación de Periférico Norte, “los automovilistas comenzaron a utilizar más está vialidad agravando el desgaste de la ciclovía”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Recordó que Naucalpan cuenta con dos ciclovías que conectan hacia la Ciudad de México, entre ellas la de la avenida 16 de Septiembre, una de las rutas más utilizadas por ciclistas que se dirigen hacia la alcaldía Miguel Hidalgo.

Ante el regreso de las infracciones de tránsito en Naucalpan, Santillán señaló que los colectivos han solicitado a las autoridades la aplicación del Reglamento de Tránsito de manera uniforme para transporte público y privado, con el fin de que se respete la ciclovía.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se constató que en distintos puntos del trazo no existen confinadores que delimiten el carril ciclista, aunque permanece la marca de que en algún momento estuvieron.

Foto: Gisela González Granados / EL UNIVERSAL

Los elementos que permanecen en la ciclovía presentan daños y el pavimento registra baches donde se acumula agua, tanto la utilizada por los puestos ambulantes para la limpieza de sus negocios como la generada por las lluvias de los últimos días. La señalización apenas y se distingue en el asfalto.

También se observaron objetos colocados para impedir el estacionamiento de vehículos en medio del carril ciclista.

En la zona del Parque Revolución, el carril de la ciclovía es utilizado como área de estacionamiento, lo que obliga a los ciclistas a circular entre automóviles, de acuerdo con lo observado durante el recorrido.

Al mal estado de la ciclovía se suma la falta de cultura ciclista. Alfredo Romero, representante del colectivo Pandas Bikers, señaló en entrevista con este diario que los ciclistas enfrentan agresiones verbales, cierres de paso y maniobras de riesgo por parte de automovilistas.

Indicó que los vehículos no respetan el espacio destinado a la bicicleta, por lo que urgió a las autoridades a fomentar una cultura vial entre todos los usuarios de la vía pública.

Añadió que, pese a las condiciones, la ciclovía es utilizada por personas que se trasladan a su trabajo, realizan compras o se dirigen hacia la Ciudad de México.

Panda Bikers, detalló, es un colectivo ciclistas de la comunidad Los Cuartos, la conforman naucalpenses que buscan recorrer las calles del municipio y del Estado de México, así como de la Ciudad, y pese a las malas condiciones confían en que la cultura y el deporte puede ser el cambio para una mejor sociedad.

Foto: Gisela González Granados / EL UNIVERSAL

“Nosotros aquí formamos grupos y despertamos conciencia. Les doy medidas de seguridad, recomendaciones para que no se enganchen con los automovilistas. No es padre que le avienten a uno el carro, que se cierren, que digan palabras ofensivas. Como grupo ciclista salimos en caravana a recorrer todo el municipio y lo hago para despertar conciencia y fomentar cultura”, comentó.

Respecto al tema, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, señaló que la ciclovía 16 de Septiembre corresponde a un proyecto provisional y que su trazado no está bien definido.

Informó que su administración analiza modificar el recorrido y que lleguée sólo al Parque Revolución.

“Vamos a ver, estamos a favor de la ciclovía, pero que se conecte bien con la Ciudad de México. La de 16 de Septiembre no tiene un trazado claro, analizaremos modificarlo”, explicó.

La ciclovía de la avenida 16 de Septiembre fue inaugurada en febrero de 2021, durante la administración de la entonces alcaldesa Patricia Durán Reveles, como la primera ciclovía emergente del municipio.

El proyecto contempló beneficiar a aproximadamente mil 200 ciclistas, según datos oficiales. La infraestructura tiene una longitud de 2.79 kilómetros en ambos sentidos y conecta Naucalpan con la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

En su proyección inicial se planteó extender el trazo hasta la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán), para beneficiar a los estudiantes que quisieran utilizar la bicicleta como medio de transporte.

Mapa: Elaboración propia