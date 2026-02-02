Hermosillo, Sonora.- Con la coordinación interinstitucional de los gobiernos de Sonora y Chihuahua, se ejecutó una orden de aprehensión en Nuevo Casas Grandes, contra de un objetivo prioritario, identificado como integrante de una célula delictiva generadora de violencia en Hermosillo, Sonora.

Como resultado de labores de investigación y coordinación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGEC) se llevó a cabo la aprehensión de Jesús Abraham “N”.

El detenido es señalado como responsable del delito de tentativa de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, cometido en perjuicio de un masculino de 16 años, cuya identidad se mantiene reservada.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el detenido es señalado como responsable de la agresión armada registrada el 27 de mayo de 2025 en la colonia Los Ángeles, en Hermosillo, en perjuicio del menor de edad.

El imputado cuenta con antecedentes penales, entre ellos abuso de confianza en 2024 y homicidio con premeditación, alevosía y traición en 2025, los cuales forman parte del análisis integral de su situación jurídica.

Como parte de las acciones complementarias, el detenido fue trasladado de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a Hermosillo, Sonora, donde quedó internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) 1, a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrendó su compromiso con la coordinación interinstitucional, la persecución de los delitos de alto impacto y la protección de niñas, niños y adolescentes, actuando con apego a la legalidad y en defensa de la seguridad de la ciudadanía.

