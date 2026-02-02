Cajeme, Sonora.- César Daniel “N”, alias “El Peye”, considerado objetivo prioritario, quien cuenta con 10 órdenes de aprehensión vigentes por delitos de alto impacto fue detenido en el municipio de Cajeme.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, informó que esta captura fue resultado de labores de investigación, inteligencia y seguimiento delictivo.

La acción fue realizada el pasado sábado 31 de enero de manera coordinada por personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en un punto de afluencia pública en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, sin que se registraran incidentes, ni se pusiera en riesgo a la ciudadanía, lo que refleja la estrecha coordinación operativa entre las instituciones de seguridad del estado.

Entre las órdenes judiciales que motivaron su detención, destaca una relacionada con hechos ocurridos en la ciudad de Hermosillo, en los que un policía municipal perdió la vida.

De esta manera se subraya que los atentados en contra de elementos de las fuerzas del orden público no quedan impunes y son investigados con rigor hasta la plena identificación y captura de los responsables, aseveró la Fiscalía de Sonora.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el detenido es señalado como presunto integrante con funciones de liderazgo dentro de una célula delictiva generadora de violencia, relacionada con diversos hechos registrados en distintos municipios de la entidad.

Tras su aseguramiento, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

La representación social refrendó su compromiso de mantener una coordinación permanente con las corporaciones de seguridad, fortalecer las acciones contra los generadores de violencia y garantizar que los delitos cometidos en agravio de la sociedad y de las instituciones del Estado sean debidamente sancionados.

