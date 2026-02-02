Chilpancingo.- Tras casi siete horas del bloqueo que pobladores del municipio de Juan R. Escudero impusieron desde esta mañana en la Autopista del Sol, en ambos sentidos, levantaron su protesta.

A las 14:51 horas, Capufe informó en redes sociales que la “Autopista Cuernavaca–Acapulco, kilómetro 321. Se informa a las personas usuarias que se retiraron los manifestantes, por lo que se restablece la circulación. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular en ambos sentidos”.

A las 8 de la mañana, más de 200 pobladores cerraron la autopista del Sol, la principal vía que conecta a Acapulco con la Ciudad de México, a la altura de la comunidad del crucero de Tierra Colorada.

Su protesta era en rechazo al ingreso a sus comunidades que anunciaron los grupos de autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) y del Cipoeg-EZ.

