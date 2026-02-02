Más Información
México dejará de enviar petróleo a Cuba, insiste Trump; asegura que hay avances en negociaciones con la isla
Reabren la Autopista del Sol tras siete horas de bloqueo; continúa carga vehicular en ambos sentidos
¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción, cómo funciona y desde cuándo opera?; Sheinbaum va por modificarlo
Jueza frena proyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo; bloquean uso de suelo por riesgo ambiental
Chilpancingo.- Tras casi siete horas del bloqueo que pobladores del municipio de Juan R. Escudero impusieron desde esta mañana en la Autopista del Sol, en ambos sentidos, levantaron su protesta.
A las 14:51 horas, Capufe informó en redes sociales que la “Autopista Cuernavaca–Acapulco, kilómetro 321. Se informa a las personas usuarias que se retiraron los manifestantes, por lo que se restablece la circulación. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular en ambos sentidos”.
Lee también Asesinan a tiros a abogado en Tamaulipas; agresores le dispararon en al menos cinco ocasiones
A las 8 de la mañana, más de 200 pobladores cerraron la autopista del Sol, la principal vía que conecta a Acapulco con la Ciudad de México, a la altura de la comunidad del crucero de Tierra Colorada.
Su protesta era en rechazo al ingreso a sus comunidades que anunciaron los grupos de autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) y del Cipoeg-EZ.
aov/rmlgv
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]