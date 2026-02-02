Pobladores del municipio de Juan R. Escudero mantienen bloqueados los cuatro carriles de la Autopista del Sol en rechazo al ingreso a sus comunidades que anunciaron los grupos de autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) y del Cipoeg-EZ.

A las 8 de la mañana, más de 200 pobladores cerraron la autopista del Sol, la principal vía que conecta a Acapulco con la Ciudad de México, a la altura de la comunidad del crucero de Tierra Colorada.

Los pobladores exigieron al gobierno de Guerrero y la Federación que intervengan para evitar que los grupos de autodefensas de la Upoeg y Cipoeg-EZ tomen sus comunidades.

Lee también Se registra ola de incendios de autos en Guadalajara; vecinos y bomberos controlan el fuego

Bloquean la Autopista del Sol en Juan R. Escudero; pobladores rechazan ingreso de autodefensas. Foto: Arturo de Dios Palma

Los manifestantes acusaron a los dos grupos de autodefensas de estar vinculados con la organización criminal Los Rusos que mantiene un disputa armada con Los Ardillos por el corredor que conecta a Chilpancingo-Acapulco y la Costa Chica.

Al bloqueo arribó el subsecretario de subsecretarios de Desarrollo Político de la Secretaría General, Francisco Rodríguez Cisneros y el secretario de Seguridad Pública, Daniel Ledesma.

Pese a la intervención de los funcionarios, el bloqueo continúa. Los pobladores exigieron la intervención de la presidenta de la República, la morenista Claudia Sheinbaum Pardo.

Hace unos días, los grupos de autodefensa de la Upoeg y Cipoeg-EZ anunciaron que “recuperaran” las comunidades que desde hace años Los Ardillos se apoderaron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL