Pemex importa barata la gasolina; la vende cara

Sheinbaum: salida de Adán Augusto de coordinación de Morena fue decisión personal; descarta darle una embajada

Caso BTS: Profeco multa a Ticketmaster; pagará más de 5 mdp tras quejas por altos precios en boletos

Adán Augusto, crónica de una renuncia anunciada

¿Apostar a la salida de Sheinbaum en 2026? Polymarket, la plataforma sancionada que prende alertas por lavado y manipulación

Sheinbaum llega con tamales y atole a la Cineteca Nacional; así celebra la Presidenta el Día de la Candelaria

Pobladores del municipio de Juan R. Escudero mantienen bloqueados los cuatro carriles de la Autopista del Sol en rechazo al ingreso a sus comunidades que anunciaron los grupos de autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) y del Cipoeg-EZ.

A las 8 de la mañana, más de 200 pobladores cerraron la autopista del Sol, la principal vía que conecta a Acapulco con la Ciudad de México, a la altura de la comunidad del crucero de Tierra Colorada.

Los pobladores exigieron al gobierno de Guerrero y la Federación que intervengan para evitar que los grupos de autodefensas de la Upoeg y Cipoeg-EZ tomen sus comunidades.

Bloquean la Autopista del Sol en Juan R. Escudero; pobladores rechazan ingreso de autodefensas. Foto: Arturo de Dios Palma
Los manifestantes acusaron a los dos grupos de autodefensas de estar vinculados con la organización criminal Los Rusos que mantiene un disputa armada con Los Ardillos por el corredor que conecta a Chilpancingo-Acapulco y la Costa Chica.

Al bloqueo arribó el subsecretario de subsecretarios de Desarrollo Político de la Secretaría General, Francisco Rodríguez Cisneros y el secretario de Seguridad Pública, Daniel Ledesma.

Pese a la intervención de los funcionarios, el bloqueo continúa. Los pobladores exigieron la intervención de la presidenta de la República, la morenista .

Hace unos días, los grupos de autodefensa de la Upoeg y Cipoeg-EZ anunciaron que “recuperaran” las comunidades que desde hace años Los Ardillos se apoderaron.

