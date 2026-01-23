Tuxtla Gutiérrez. - Sujetos armados asesinaron en menos de 24 horas, en hechos distintos, a un regidor y un asesor del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo Solistahuacán, ubicado en la región de Los Bosques de Chiapas, informaron fuentes de seguridad y pobladores.

La noche del martes, fue asesinado el regidor José A.M.G. Desconocidos lo interceptaron y le dispararon.

La mañana del día siguiente, C. N, asesor del alcalde Erlen Sánchez, fue asesinado en el barrio San Anastacio.

Sujetos dispararon al funcionario municipal repetidas veces con balas de grueso calibre, señalaron versiones.

Los asesinatos fueron cometidos posterior a la visita en la zona del secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Alberto Aparicio Avendaño, y el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven.

Ambos funcionarios encabezaron el jueves, con presidentes municipales de la región, incluido el alcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán, la mesa de seguridad regional.

La violencia en ese municipio no es novedosa. Desde hace algunos años se han denunciado actividades de grupos armados, homicidios, amenazas y asaltos carreteros.

El 6 de enero, la Fiscalía General del Estado de Chiapas detuvo al exalcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Enoc Díaz Pérez, acusado del delito de atentado contra la paz en el municipio de Tapalapa, cometido entre julio y noviembre de 2025.

El procesado había sido condenado a 110 años de cárcel por el homicidio de cinco personas en 2021, pero fue liberado del penal El Amate mediante un recurso de amparo.

afcl