Cuernavaca. - Cuatro hombres fueron asesinados a balazos en las últimas 24 horas en los municipios de Huitzilac y Tepalcingo de Morelos. Los primeros tres fueron abatidos por un grupo de sujetos que descendieron de un auto y dispararon contra sus objetivos cuando se encontraban a la altura del corral de toros.

El otro homicidio fue perpetrado en el poblado de Tres Marías, municipio de Huitzilac, donde la violencia alcanzó a autoridades locales en el 2025. En ese poblado, un grupo de sujetos dio alcance al conductor del mototaxi y lo acribillaron. Ambos asesinatos ocurrieron entre la tarde-noche de ayer jueves.

En Tepalcingo, limítrofe con el Estado de Puebla, se informó que el triple homicidio ocurrió en el poblado de Huitchila, sobre la carretera local Tepalcingo–Temilpa.

De acuerdo con información preliminar, vecinos de la zona reportaron detonaciones de arma de fuego, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.

Al arribar al sitio, elementos policiacos localizaron a tres hombres sin vida, quienes presentaban heridas producidas por proyectil de arma de fuego. En el lugar fueron localizados casquillos percutidos calibre .223 milímetros.

En Huitzilac, los reportes policiales indican que vecinos escucharon disparos y alertaron a las autoridades. Al llegar, localizaron un mototaxi blanco con verde con el conductor inconsciente y con manchas de sangre en la cabeza. Paramédicos confirmaron su muerte por heridas de arma de fuego en la cabeza y el pecho.

