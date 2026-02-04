Más Información

Santa Clara, Yucatán.- Unos 90 trabajadores de este puerto comisaría de Dzidzantún, denunciaron un relacionado con un proyecto de restauración de manglares, el cual llevaba poco más de un año.

Los afectados señalan como responsable a Lorenzo G., quien fungía como encargado del programa y, que de repente, lo canceló y dejó de pagar las .

Los afectados señalaron que entregaron 5 mil pesos a Lorenzo G., para integrarse a las labores del citado proyecto, además de que fueron obligados a cubrir los gastos operativos con recursos propios, como bolsas para plántulas, material de relleno, papelería y fotocopias.

La inconformidad aumentó al revelarse que los recursos destinados al proyecto fueron depositados a nombre de Lorenzo G., mientras los trabajadores cumplían jornadas cada sábado bajo un estricto control de asistencia.

Los afectados aseguran que Lorenzo G., utilizó el dinero para comprar lanchas y motores nuevos, ya que el acusado cuenta con una empresa pesquera.

Los afectados demandan la intervención inmediata de las autoridades para auditar los recursos, garantizar el reembolso de las aportaciones y el pago de los salarios prometidos.

También recordaron que Lorenzo G., fue director de Pesca, del Ayuntamiento de Dzidzantún durante la administración 2018–2021, periodo en el que fue señalado por en el padrón pesquero y desvío de recursos.

