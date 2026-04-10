La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la próxima semana viaja a una cumbre de “gobiernos progresistas” en Barcelona, España, convocada por el expresidente de Chile, Gabriel Boric.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que asisten a este encuentro los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; de Uruguay, Yamandú Orsi; y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

“Voy a ir a Barcelona el 18 (de abril), la próxima semana. Va a haber una reunión convocada por un grupo que se formó a donde había sido invitada y no pude asistir a la primera reunión. Fue una idea original del presidente Boric, de gobiernos progresistas.

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“Hasta donde sabemos, van a asistir el presidente Petro,el presidente Lula, el presidente, obviamente, Pedro Sánchez, y el presidente de Uruguay”, dijo.

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