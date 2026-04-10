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La presidenta anunció que la próxima semana viaja a una cumbre de “gobiernos progresistas” en Barcelona, , convocada por el expresidente de Chile, Gabriel Boric.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de abril en , Sheinbaum Pardo comentó que asisten a este encuentro los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; de Uruguay, Yamandú Orsi; y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

“Voy a ir a Barcelona el 18 (de abril), la próxima semana. Va a haber una reunión convocada por un grupo que se formó a donde había sido invitada y no pude asistir a la primera reunión. Fue una idea original del presidente Boric, de gobiernos progresistas.

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“Hasta donde sabemos, van a asistir el presidente Petro,el presidente Lula, el presidente, obviamente, Pedro Sánchez, y el presidente de Uruguay”, dijo.

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