Este jueves se graduaron los nuevos elementos de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales (UMOE) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), con lo cual se robustecen las capacidades de respuesta de la Policía capitalina de cara al Mundial de Fútbol, aseguró el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho.

"Hoy, en el marco de la preparación para la justa deportiva y en el marco de las actividades que realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana dentro de la estrategia de construcción de paz, la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales amplía su estado de fuerza y con ello robustece su capacidad de respuesta, de despliegue operativo y de coordinación interinstitucional".

Fueron 74 los elementos que culminaron el VI y VII Escalón del Curso Comando de Operaciones Especiales, quienes pasaron un riguroso proceso de selección y un entrenamiento de alto rendimiento táctico y estratégico, explicó Vázquez Camacho.

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El entrenamiento incluyó acondicionamiento físico especializado, defensa táctica con armas de fuego, operaciones aeromóviles, operaciones tácticas rurales, atención de trauma en combate, manejo defensivo, ofensivo y evasivo, entre otros.

Durante la ceremonia, realizada en las instalaciones de la Universidad de la Policía, Pablo Vázquez reconoció a los graduados del programa de alta especialización.

"El día de hoy transforman su vida, pero transforman su vida para servir mejor, con mayor precisión, con todo el profesionalismo, la valentía y la fuerza que caracterizan a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en particular a su unidad".

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Aseguró que desde su creación, la UMOE ha participado en operativos de alto impacto que han contribuido en la reducción de la violencia en la capital, la detención de objetivos prioritarios y la protección de los ciudadanos.

LL