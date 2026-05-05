El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) instaló el Comando Onda de Calor, para prevenir y atender deshidratación, golpe de calor, descompensaciones de enfermedades crónicas ante las altas temperaturas que se registran en el país.

Dará seguimiento a los indicadores de riesgo, disponibilidad de insumos médicos, funcionamiento de áreas de urgencias y hospitalización, así como a las acciones de comunicación en salud, orientadas a promover la hidratación adecuada, la identificación temprana de signos de alarma y la protección frente a la exposición prolongada al calor.

“Hay capacidad, hay instrumentos, hay recursos humanos y lo que necesitamos de los responsables es que estén atentos, se involucren, revisen”, explicó Javier Guerrero, director de Operación y Evaluación del Instituto.

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En las unidades médicas también se realizarán modificaciones para atender los posibles casos que se presenten, expuso Annuar Rubio, coordinador de Conservación y Servicios Generales.

“Con la instalación del comando se aceleran la toma de medidas conducentes para contar con el mantenimiento preventivo adecuado a nivel nacional. Entre las principales acciones a ejecutar en las unidades médicas están el mantenimiento correctivo mayor con cambio de componentes que incluya limpieza general de componentes (filtros, serpentines, ventiladores, gabinete), desinfección de sistemas de drenaje, verificación de funcionamiento operativo, lubricación de partes móviles (cuando aplica), detección y reparación de fugas, reemplazo de componentes deteriorados o consumibles, entre otras medidas”, detalló.

Por su parte, la doctora Elizabeth Hernández, coordinadora Técnica de Protección Civil del IMSS, explicó que una onda de calor se da cuando se presentan temperaturas por arriba de la media de forma sostenida por más de tres días.

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Presentó la perspectiva de temperaturas para mayo, junio y julio, así como las acciones de las unidades internas de Protección Civil del Seguro Social para reducir riesgos ante el incremento de las temperaturas extremas en todo el país, con un monitoreo permanente.

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