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Para este martes 12 de mayo de 2026, la () prevé que continúen las lluvias fuertes en la Ciudad de México.

A pesar de que se espera ambiente cálido, se pronostica cielo de medio nublado a nublado, lluvias de fuertes a muy fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Se prevé mayor probabilidad de lluvias fuertes y entre las 14:00 horas y las 23:00 de la noche.

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En las próximas 24 horas se esperan temperaturas máximas de 23° celsius y mínimas de 15° celsius por la tarde.

mahc/LL

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