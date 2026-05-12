Más Información
Homicidios dolosos diarios se reducen en 40% desde 2024: SESNSP; delitos de alto impacto disminuyeron un 52%
Incendio tras explosión en refinería de Pemex en Salina Cruz deja seis lesionados; autoridades activan protocolos de emergencia
Para este martes 12 de mayo de 2026, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé que continúen las lluvias fuertes en la Ciudad de México.
A pesar de que se espera ambiente cálido, se pronostica cielo de medio nublado a nublado, lluvias de fuertes a muy fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Se prevé mayor probabilidad de lluvias fuertes y caída de granizo entre las 14:00 horas y las 23:00 de la noche.
Lee también VIDEO Presunto acosador golpea a policía en Pantitlán
En las próximas 24 horas se esperan temperaturas máximas de 23° celsius y mínimas de 15° celsius por la tarde.
Clara Brugada defiende la "ajolotización" de la CDMX; "llenamos de color lo que antes era gris", afirma
mahc/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]