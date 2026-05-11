Naucalpan, Méx.- Las lluvias registradas este lunes provocaron el incremento en el nivel del Río Hondo y su desbordamiento, lo que generó afectaciones sobre la avenida 16 de Septiembre, en Naucalpan.

Autoridades del Ayuntamiento dieron a conocer que en la zona se registraron 20 centímetros de nivel de agua, situación por la que fue suspendido el paso vehicular.

Al lugar acudieron elementos del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oapas) para atender las afectaciones derivadas de las lluvias y dar seguimiento al nivel del cauce.

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En tanto, en la calle Zumpango, colonia Estado de México, se formó un socavón a causa del reblandecimiento de la tierra.

Lluvia afecta paso de L1 de Mexibús y calles en Ecatepec

La lluvia también provocó encharcamientos que interrumpieron el tráfico vehicular, afectando el servicio del Mexibús Línea 1 y dañaron al menos una vivienda en diferentes puntos del municipio.

En avenida Nacional se formó un espejo de agua de alrededor de 300 metros de longitud con una altura que alcanzó los 30 centímetros.

El estancamiento bloqueó la circulación y obligó a suspender temporalmente el paso del Mexibús.

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Vialidades inundadas en Ecatepec. Foto: Especial

En la misma zona, la calle Ombúes del fraccionamiento Jardines de Morelos presentó agua acumulada.

En la colonia La Guadalupana, sobre la calle San Juan de Los Lagos, el agua llegó a 20 centímetros y generó problemas de movilidad.

En la colonia Ciudad Cuauhtémoc, el líquido invadió una vivienda a la altura del mercado Pichardo Pagaza sobre Circuito Cuauhtémoc.

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El gobierno municipal activó el operativo Tormenta con personal de Sapase, Protección Civil, Obras Públicas, Servicios Públicos, Seguridad Ciudadana y Tránsito, además de apoyo de la Fuerza de Tarea de Marina.

En avenida Nacional, trabajadores de Sapase utilizaron vactors para extraer el agua estancada.

Elementos de Seguridad Ciudadana y Tránsito trasladaron en patrullas a usuarios del transporte público hacia zonas seguras para que continuaran su trayecto.

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En los demás puntos afectados, los equipos aplicaron el mismo procedimiento de extracción de agua y limpieza de rejillas.

Las autoridades indicaron que estas acciones buscan reducir riesgos de nuevas acumulaciones en caso de precipitaciones posteriores.

Encharcamientos y cierres viales en Huixquilucan

Encharcamientos y cierres preventivos también se registraron en distintas vialidades del municipio de Huixquilucan, no se reportaron afectaciones en viviendas, informaron autoridades municipales.

De acuerdo con un reporte del Ayuntamiento, la precipitación duró cerca de cinco horas, lo que generó acumulación de agua en puntos como el puente deprimido de Interlomas y Camino a Santiago Yancuitlalpan.

En estos puntos, fue necesario cerrar de manera temporal la circulación para realizar labores de rebombeo y desalojo de agua.

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Cierres viales en Huixquilucan. Foto: Especial

Además, se reportó la caída de algunas ramas sobre la carretera Huixquilucan-La Marquesa, las cuales fueron retiradas por personal de emergencia minutos después.

Autoridades municipales señalaron que los trabajos preventivos de desazolve permitieron el funcionamiento de la red hidráulica y se evitó afectaciones mayores.

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pjm