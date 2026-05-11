Naucalpan, Méx.- El frente frío número 50 se acerca al Estado de México y provocará lluvias en distintas regiones de la entidad a partir de la tarde de este lunes, informó el Sistema Mexiquense de Alerta Temprana Hidrometeorológica.

De acuerdo con el reporte publicado por la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM), el ingreso de humedad y la aproximación del sistema frontal ocasionarán lluvias dispersas con tormentas en municipios del Valle de México, Valle de Toluca, Oriente y Suroeste del estado.

Las autoridades prevén lluvias fuertes de 20 a 30 milímetros en regiones del Oriente, zona alta del Lerma y el Suroeste.

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En zonas serranas que rodean el Valle de Toluca podrían registrarse precipitaciones de 30 a 55 milímetros con tormentas y posible caída de granizo.

Municipios como Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Texcoco, Ixtapaluca, Toluca, Zinacantepec, Valle de Bravo, Tenancingo, Atlacomulco, Amecameca y Tejupilco tendrán condiciones de lluvia durante las próximas horas.

El reporte meteorológico señala que en Naucalpan se esperan lluvias fuertes y viento fuerte, con temperatura máxima de 21 grados.

En Toluca se pronostican lluvias moderadas con máxima de 21 grados y mínima de 10. Para Amecameca se prevén lluvias fuertes y temperatura máxima de 18 grados.

Las precipitaciones podrían extenderse hasta la madrugada del martes, principalmente en municipios del Valle de Toluca y la zona oriente.

Además, se esperan rachas de viento de 25 a 45 kilómetros por hora en regiones del noroeste y norte del estado, así como en zonas de tormenta.

¿Cuál será el clima hoy en CDMX?

Para este lunes 11 de mayo de 2026, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente de cálido a caluroso y cielo medio nublado en la Ciudad de México.

Se esperan lluvias fuertes puntuales, intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica y caída de granizo. Particularmente, se prevén lluvias fuertes, de 15 a 29 milímetros, y caída de granizo entre las 15:00 de la tarde y las 00:00 horas, así como vientos con rachas fuertes entre las 16:00 horas y las 21:00 de la noche.

Se pronostican vientos del norte de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 50 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, se espera una temperatura máxima de 24° Celsius, con mínima de 15°C.

Este lunes se espera ambiente cálido a #caluroso, cielo medio nublado a nublado. Se prevén #lluvias fuertes puntuales, intervalos de chubascos acompañados de posible actividad #eléctrica y caída de #granizo.#Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.



🌡#TemperaturaMáxima: 24 °C.… pic.twitter.com/1g9Hxzww0p — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 11, 2026

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