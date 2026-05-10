Más Información

“Se acabó la violencia contra las mujeres”, dice Sheinbaum en el Día de las Madres; “todas las mujeres somos Presidentas”, expresa

“Se acabó la violencia contra las mujeres”, dice Sheinbaum en el Día de las Madres; “todas las mujeres somos Presidentas”, expresa

Madres buscadoras marchan para exigir cese a las desapariciones en México; "no es tiempo de celebrar", lamentan

Madres buscadoras marchan para exigir cese a las desapariciones en México; "no es tiempo de celebrar", lamentan

Reaparece Inzunza... en redes sociales; senador acusado en EU de narcotráfico publica foto con su madre, en Badiraguato

Reaparece Inzunza... en redes sociales; senador acusado en EU de narcotráfico publica foto con su madre, en Badiraguato

Barcelona derrota al Real Madrid en El Clásico y se proclama campeón de LaLiga

Barcelona derrota al Real Madrid en El Clásico y se proclama campeón de LaLiga

Pachuca vs Toluca EN VIVO | Cuartos de Final Vuelta| Liga MX HOY Clausura 2026

Pachuca vs Toluca EN VIVO | Cuartos de Final Vuelta| Liga MX HOY Clausura 2026

Desde 2019, hay 25 mil madres buscadoras: fiscalías; 19 entidades admiten que no solicitan parentesco para iniciar carpeta

Desde 2019, hay 25 mil madres buscadoras: fiscalías; 19 entidades admiten que no solicitan parentesco para iniciar carpeta

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible para la tarde y noche de este 10 de mayo em toda la Ciudad.

Lo anterior porque se prevdén lluvia entre 15 y 29 milímetros, caída de granizo y viento mayor a 50 km/h, de 14:00 a 21:00 horas de este domingo.

Los peligros asociados son lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, y caída de ramas, árboles y lonas.

Lee también

Se recomienda a la población retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y, en caso de salir, usar paraguas e impermeable.

Las personas pueden mantenerse informadas a través de las cuentas oficiales de redes sociales: X y Facebook @SGIRPCCDMX.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]