La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este 10 de mayo em toda la Ciudad.

Lo anterior porque se prevdén lluvia entre 15 y 29 milímetros, caída de granizo y viento mayor a 50 km/h, de 14:00 a 21:00 horas de este domingo.

Los peligros asociados son lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, y caída de ramas, árboles y lonas.

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Se recomienda a la población retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y, en caso de salir, usar paraguas e impermeable.

Las personas pueden mantenerse informadas a través de las cuentas oficiales de redes sociales: X @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX.

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