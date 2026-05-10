Más Información
“Se acabó la violencia contra las mujeres”, dice Sheinbaum en el Día de las Madres; “todas las mujeres somos Presidentas”, expresa
Madres buscadoras marchan para exigir cese a las desapariciones en México; "no es tiempo de celebrar", lamentan
Reaparece Inzunza... en redes sociales; senador acusado en EU de narcotráfico publica foto con su madre, en Badiraguato
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este 10 de mayo em toda la Ciudad.
Lo anterior porque se prevdén lluvia entre 15 y 29 milímetros, caída de granizo y viento mayor a 50 km/h, de 14:00 a 21:00 horas de este domingo.
Los peligros asociados son lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, y caída de ramas, árboles y lonas.
Lee también ¿Lluvia, sol o granizo?; así estará el clima este Día de las Madres
Se recomienda a la población retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y, en caso de salir, usar paraguas e impermeable.
Las personas pueden mantenerse informadas a través de las cuentas oficiales de redes sociales: X @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX.
Anuncian creación del Centro de Visitantes en el Parque Ecológico de Xochimilco; será un referente de orientación y educación ambiental
mahc/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]