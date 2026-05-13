En un coche estacionado en calles de Tláhuac, Jonathan y Alfonso fueron asesinados. Ambos, identificados como integrantes de la banda de Los Rodolfos, estaban distraídos cuando un hombre se paró a un costado de la ventanilla y les disparó.

Después de las 11:00 de la noche, en la calle Cerrada Peña Alta, colonia Ampliación la Conchita del Pueblo de San Juan Ixtayopan, en el asiento del conductor del automóvil, Alfonso Alejandro escuchaba a su acompañante hablar por teléfono. Jonathan, el copiloto a quien apodaban el Join, no soltaba el celular.

En ese momento el homicida se acercó a la ventanilla del coche para dispararles. El momento fue grabado por una cámara de vigilancia instalada frente al automóvil de los dos hombres.

También captó al homicida regresar a un carro rojo en el que lo esperaba un cómplice. Tras la doble ejecución, ambos huyeron hacia el municipio de Chalco.

Ambas víctimas portaban documentos que ayudaron a reconocerlos. Alfonso Alejandro de 23 años y Jonathan, de 26, formaban parte de la banda de delincuentes señalada por las autoridades como generadora de violencia que se dedica al narcomenudeo, tala de árboles, homicidio, extorsión y cobro de piso, en el sur de la Ciudad de México.

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