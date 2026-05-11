Ecatepec, Méx.— La avenida Libertadores de América, ubicada en el fraccionamiento Las Américas, la cual estuvo casi dos décadas en la oscuridad, cuenta ahora con más de dos kilómetros de iluminación al ser puesto en operación un Sendero Seguro.

En febrero pasado el gobierno local entregó a la población el Sendero Seguro de avenida Ignacio López Rayón, de 1.2 kilómetros lineales, por lo que hasta el momento suman 3.2 kilómetros de vialidades iluminadas en este fraccionamiento.

“Uno sale ya con toda la tranquilidad de poder caminar, ya sea muy temprano o muy noche por cualquier circunstancia que uno tenga que salir. Con tranquilidad, porque la luz sí nos da seguridad (…). Podíamos decir que no se había visto el cambio como ahora”, afirmó Isabel Rodríguez Saldaña, habitante de Las Américas.

La alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, pidió a empresarios de los grandes centros comerciales de Las Américas colaborar con el gobierno municipal para la transformación de esta comunidad.

La edil accionó un interruptor y se iluminó la avenida, “lo que ningún otro gobierno hizo por el fraccionamiento en casi dos décadas”, insistió.

“Las Américas ha cambiado y lo que queremos es que vuelva a ser lo que un día ustedes compraron como el patrimonio de sus hijos, como el lugar donde querían vivir porque querían una vida mejor. Esa es una responsabilidad compartida con los transportistas, con los vecinos, con los comerciantes y con todos nosotros que somos los funcionarios”, expresó.

El Sendero Seguro de avenida Libertadores de América, corre de calle Mariano Matamoros a avenida Insurgentes, comunidad que por años vivió en oscuridad y ahora cuenta con iluminación digna gracias a la inversión histórica en infraestructura básica del gobierno municipal.

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