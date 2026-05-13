Metepec, Méx.— Ayer por la mañana fue localizado el cuerpo de una bebé sin vida, abandonada en una zona de cultivo de la colonia agrícola Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Metepec, tras hallar una mochila y junto a ella el cuerpo de la bebé, la cual aún contaba con el cordón umbilical, envuelta en una prenda, sin signos vitales.

Los uniformados se encargaron de acordonar el lugar, en tanto personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones correspondientes.

El alcalde Fernando Flores informó que trabajan de la mano con la fiscalía para dar con los responsables. Dijo que será a través de las cámaras de videovigilancia como se le dará seguimiento.

“Encontraron un bebé. En un hecho muy lamentable, alguien que decidió abortar de manera clandestina, es eso, y una decisión que toma una madre seguramente desesperada, habría que ver”, indicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.