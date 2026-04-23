



A través de su cuenta de Instagram, el Corona Capital anunció un ajuste en las fechas de su edición 2026.

Ahora se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre, en lugar del fin de semana originalmente previsto del 14 al 16. Aunque conservará su formato habitual de tres días, en esta ocasión se realizará lejos del llamado “mega puente” de noviembre.

Por ahora, el Corona no ha revelado todos los detalles, como el lineup.

¿Cómo se vivió la edición del Corona Capital 2025?

En 2025, el festival celebró su 15 aniversario con un cartel que reunió a figuras como Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Chappell Roan, Vampire Weekend y Linkin Park.

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La edición arrancó con fuerza gracias a Franz Ferdinand, que con Alex Kapranos al frente hizo cantar al público con temas como “Take Me Out”. Para el segundo día, Vampire Weekend tomó el escenario con un set que incluyó “A-Punk” y “Harmony Hall”, mientras que artistas como Aurora y Marina destacaron por la conexión que lograron con los asistentes y la conversación que generaron en redes sociales.

El cierre corrió a cargo de Linkin Park, cuya presentación reunió a distintas generaciones con canciones emblemáticas como “In the End”, “Numb” y “Somewhere I Belong”.

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