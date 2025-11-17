Más Información

“Totalitarismos permean las redes sociales”: Rob Riemen

“Totalitarismos permean las redes sociales”: Rob Riemen

Danzan la vida, la muerte y las pérdidas colectivas en el "Réquiem" de Mozart

Danzan la vida, la muerte y las pérdidas colectivas en el "Réquiem" de Mozart

"Lux" de Rosalía y el frente frío, en los memes de la semana

"Lux" de Rosalía y el frente frío, en los memes de la semana

"Resistir y plantar cara aún es posible": entrevista con Margaret Atwood

"Resistir y plantar cara aún es posible": entrevista con Margaret Atwood

50 años de infrarrealismos

50 años de infrarrealismos

Unos cuantos sueños: adelanto de la novela de Chimamanda Ngozi

Unos cuantos sueños: adelanto de la novela de Chimamanda Ngozi

Tras el show que ofreció anoche en el, la banda anuncia que volverá a México el próximo año, esta vez, para ofrecer un concierto en solitario, ¿la sede? el .

La presencia del grupo estadounidense en el Corona causó gran expectación entre sus fans, a pesar de que fue Linkin Park quien clausuró la edición de este año del festival, en redes sociales fue mayor la euforia que se manifestó por la visita Chino Moreno, Stephen Carpenter, Abe Cunningham, Frank Delgado y Fred Sablan a nuestro país.

Lee también:

A diferencia de Linkin que, durante su presentación de anoche, hicieron el anuncio de que en noviembre del próximo año ofrecerán un concierto en nuestra ciudad, Deftones optó por hacer oficial hasta hoy y a través de sus cuentas oficiales.

Se trata de un concierto en el Palacio de los Deportes, fechado en marzo 29, es decir, en tan sólo cuatro meses.

Deftones hizo sentir el peso del nu metal. Fotos: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Deftones hizo sentir el peso del nu metal. Fotos: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

¿Cuánto es la preventa y la venta para ver a Deftones en CDMX?

La preventa, como informó la banda, tendrá lugar este martes (mañana 18 de noviembre, a partir de las 10:00 horas; mientras que la venta general será hasta el sábado 22, desde las 11:00 horas.

El último concierto que Deftones ofreció en CDMX fue hace 11 años

La última vez que Deftones ofreció un concierto en la capital, exceptuando sus participaciones en festivales, fue en 2014, cuando se presentó en el Pepsi Center; en 2017 volvieron a pisar tierras mexicanas pero, en esa ocasión, tocaron solamente en Guadalajara y Monterrey.

¿Qué temas, ejecutados en el Corona Capital, podría tocar Deftones en su próximo concierto?

Durante su participación en el Corona, la banda interpretó algunos de los temas más importantes, y conocidos, de su repertorio como “Be Quiet and Drive (Far Away)”, “My own Summer (Shove it)” y, por supuesto, “Sextape”, canciones que suelen incluir en todos sus shows, por lo que se cree que está casi garantizado que puedas escucharlas en su visita a CDMX en 2026.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal suelta polémico comentario sobre su boda con Ángela Aguilar: “Lo bueno es que es con la misma”. Foto: EFE

“Lo bueno es que es con la misma”: Nodal suelta polémico comentario sobre su boda religiosa con Ángela Aguilar

¿No fue por Meghan? William se peleó con Harry cuando se enteró de supuesto romance con Kate Middleton. Foto: AFP / AP

¿No fue por Meghan? William se peleó con Harry cuando se enteró de supuesto romance con Kate Middleton

Eiza González. Foto AFP

Eiza González deslumbra con ‘bikini body’ e irradia felicidad en Costa Rica

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor. Foto: AP / AFP

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor

Elizabeth Hurley. Foto: AFP

Elizabeth Hurley se luce en impactante bikini naranja a los 60 años y “roba miradas”

[Publicidad]