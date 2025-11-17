Tras el show que Deftones ofreció anoche en el Corona Capital, la banda anuncia que volverá a México el próximo año, esta vez, para ofrecer un concierto en solitario, ¿la sede? el Palacio de los Deportes.

La presencia del grupo estadounidense en el Corona causó gran expectación entre sus fans, a pesar de que fue Linkin Park quien clausuró la edición de este año del festival, en redes sociales fue mayor la euforia que se manifestó por la visita Chino Moreno, Stephen Carpenter, Abe Cunningham, Frank Delgado y Fred Sablan a nuestro país.

A diferencia de Linkin que, durante su presentación de anoche, hicieron el anuncio de que en noviembre del próximo año ofrecerán un concierto en nuestra ciudad, Deftones optó por hacer oficial hasta hoy y a través de sus cuentas oficiales.

Se trata de un concierto en el Palacio de los Deportes, fechado en marzo 29, es decir, en tan sólo cuatro meses.

Deftones hizo sentir el peso del nu metal. Fotos: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

¿Cuánto es la preventa y la venta para ver a Deftones en CDMX?

La preventa, como informó la banda, tendrá lugar este martes (mañana 18 de noviembre, a partir de las 10:00 horas; mientras que la venta general será hasta el sábado 22, desde las 11:00 horas.

El último concierto que Deftones ofreció en CDMX fue hace 11 años

La última vez que Deftones ofreció un concierto en la capital, exceptuando sus participaciones en festivales, fue en 2014, cuando se presentó en el Pepsi Center; en 2017 volvieron a pisar tierras mexicanas pero, en esa ocasión, tocaron solamente en Guadalajara y Monterrey.

¿Qué temas, ejecutados en el Corona Capital, podría tocar Deftones en su próximo concierto?

Durante su participación en el Corona, la banda interpretó algunos de los temas más importantes, y conocidos, de su repertorio como “Be Quiet and Drive (Far Away)”, “My own Summer (Shove it)” y, por supuesto, “Sextape”, canciones que suelen incluir en todos sus shows, por lo que se cree que está casi garantizado que puedas escucharlas en su visita a CDMX en 2026.

