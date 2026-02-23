El Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Preventiva del Estado logró detener a dos jóvenes, presuntos participantes en los bloqueos con autobuses incendiados, en la entrada al puente que cruza el río presidio, en la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán, a los cuales se les aseguró armas, cargadores y cartuchos.

La Secretaria de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que en el desplazamiento de los operativos en el sur del estado para localizar a los responsables de los bloqueos, en Mazatlán y en el municipio de Escuinapa, se ubicó a un grupo de jóvenes que se desplazaban en motocicletas y se comunicaban por radio.

El personal elite de la Estatal Preventiva les dieron seguimiento ya que estos huyeron al notar su presencia, por lo que los agentes observaron que dos de los jóvenes armados que viajaban en una de las motocicletas intentaron ingresar a un domicilio, abandonando la motocicleta en la que viajaban en el exterior del inmueble.

Los elementos del Grupo de Operaciones Especiales del estado lograron detenerlos y les encontraron un fusil tipo AR-15, dos pistolas, nueve cargadores abastecidos, ciento noventa y dos cartuchos útiles, dos motocicletas y radios de comunicación.

Los dos detenidos, junto con las armas, cargadores, cartuchos, un radio de comunicación y dos motocicletas, fueron puestos a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República.

Derivado del operativo federal realizado en el estado de Jalisco, el servicio de transporte de pasajeros en la ruta Mazatlán-Acaponeta, Nayarit fue suspendido ante los bloqueos registrados en la sindicatura de Villa Unión y la comunidad del Pozole, en Mazatlán, donde dos unidades fueron incendiadas, una de ellas un camión de pasajeros.

Según el reporte del conductor de un autobús de pasajeros de dicha ruta fue interceptado por personas armados y lo despojaron de su unidad, la cual colocaron cerca del puente que cruza el río presidio y le prendieron fuego.

En ese evento, dos periodistas de la cadena Noroeste, fueron amagados, golpeados y despojados de sus equipos de fotografía, celulares y objetos personales, por hombres armados que se presume fueron los responsables de quemar el camión.

La Secretaria de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que se logró reabrir la circulación en las carreteras libre y de cuota, al retirar los restos de las unidades motrices que fueron incendiadas para bloquear el tránsito, en las zonas de Villa Unión, en Mazatlán y en Talcualilla, en el municipio de Escuinapa.

