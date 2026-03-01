Lionel Messi brilla con doblete en la remontada del Inter Miami contra Orlando

Este domingo el Inter Miami firmó una de las mejores victorias en su corta historia en la MLS. Los vigentes campeones del futbol de Estados Unidos, remontaron un 2-0 para vencer 4-2 a su acérrimo rival, el Orlando City. La figura del partido, como no podía ser de otra forma, fue Lionel Messi, autor de un doblete.

Después de la derrota contra el LAFC en el comienzo de la temporada, las Garzas se recuperaron con un triunfo en el clásico de Florida.

El primer tiempo fue una pesadilla para el Inter Miami. Marco Pasalic (18') y Martín Ojeda (24') pusieron al Orlando en ventaja de dos goles, pero el equipo dirigido por Javier Mascherano insistió y empujó hacia el triunfo.

Mateo Silvetti (49') fue el encargado de anotar el primer gol de la tarde para la visita, seguido del primer gol (57') del ocho veces ganador del Balón de Oro. Telasco Segovia (85') convirtió un golazo que si no fuera por la anotación de tiro libre (90') del argentino, se llevaría los reflectores.

A continuación, les mostramos cómo fueron los goles de Lionel Messi.

ASÍ FUERON LOS GOLES DE LIONEL MESSI CONTRA ORLANDO

El campeón del mundo con Argentina en 2022 tomó el balón en los linderos del área, y entre cinco jugadores del Orlando City, soltó un disparo cruzado al poste izquierdo de Maxime Crépeau, quien no pudo detener el gol.

ZURDAZO del 10 para el empate! Vamossss 👏💫 pic.twitter.com/snPAzqwkbU — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 2, 2026

El segundo gol fue la especialidad de Lionel Messi: los tiros libres. El disparo no fue elevado, pero superó la barrera de cuatro hombres y logró ingresar en la parte inferior del ángulo derecho, con la colaboración del portero de Orlando City que no pudo detener el disparo por debajo de sus manos.