El guitarrista, cantante, compositor y productor argentino naturalizado mexicano Alejandro Marcovich, se encuentra hospitalizado y en coma tras haber sufrido un derrame cerebral el pasado martes 19 de mayo.

La noticia se dio a conocer a través de redes sociales ayer, 22 de mayo, luego de que se retomara un comunicado emitido por los familiares del exintegrante de Caifanes y de que la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) compartiera en X, antes Twitter, un mensaje de solidaridad y deseos de pronta recuperación por el estado del cantante.

Respecto al estado de salud del músico, únicamente se ha detallado que está internado en el área de terapia intensiva con un "pronóstico reservado", que se encuentra en "buenas manos de médicos especialistas" y rodeado de su familia.

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Foto: Vía X.

¿Por qué ocurre un derrame cerebral?

De acuerdo con el Hospital de la Universidad de Illinois, conocido como UI Health, un derrame cerebral ocurre cuando se rompe un vaso sanguíneo dentro del cerebro, causando sangrado e inflamación.

Asimismo, especialistas en angiología detallan que la expresión "derrame cerebral" se usa coloquialmente para referirse a un Evento Vascular Cerebral (EVC) hemorrágico, que sucede cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, causando sangrado dentro del cerebro, inflamación del tejido cerebral y en casos muy graves, un aumento de la presión intracraneal y/o daño a las células del cerebro.

Las principales causas son:

Descontrol hipertensivo

Ruptura de un aneurisma cerebral

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La familia del guitarrista informó que el derrame cerebral de Marcovich ocurrió el pasado 19 de mayo. Foto: EL UNIVERSAL / Gabriel Pano

¿Cuáles son los principales síntomas de un derrame cerebral?

Cuando se produce un derrame cerebral los principales síntomas son:

Hemiparesia del cuerpo con desviación de la comisura labial, es decir debilidad y/o pérdida de la fuerza de un lado del cuerpo.

con desviación de la comisura labial, es decir debilidad y/o pérdida de la fuerza de un lado del cuerpo. Alteraciones del habla .

. Alteraciones del estado de alerta.

Otros síntomas secundarios pueden ser:

Mareos o problemas de equilibrio y coordinación.

Pérdida de consciencia.

Problemas para moverse o al caminar.

Convulsiones.

Dolores de cabeza severos sin razón alguna.

Problemas de visión (como ceguera o pérdida de la visión en uno o ambos ojos).

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