VIDEO: Así son los perros robot que ayudarán a la policía durante el Mundial 2026

Este miércoles los Rayados de Monterrey recibirán al Xelajú de Guatemala en el partido de vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup; sin embargo, los rivales no serán los invitados más destacados de la noche, sino los perros robots que implementará el municipio de Guadalupe para reforzar la seguridad durante el Mundial 2026.

A unas horas de que los Rayados busquen el boleto a los octavos de final, trascendieron en redes sociales imágenes de estos perros robots dentro del estadio y llamaron la atención de los usuarios, que se preguntan cuál será la función de los mismos.

Según Infobae, "estos dispositivos, conocidos como la división K9-X, formarán parte de la estrategia de vigilancia y respuesta temprana en torno a los estadios y puntos de gran afluencia en el evento deportivo más esperado del año".

Así mismo, el mismo medio compartió que "la adquisición de los cuatro perros robot representó una inversión de aproximadamente 2.5 millones de pesos (unos 145 mil dólares) por parte del ayuntamiento de Guadalupe. Los dispositivos están equipados con cámaras de alta resolución, lentes de visión nocturna y materiales resistentes que les permiten desplazarse por terrenos irregulares, subir escaleras y operar en condiciones de poca visibilidad".

El alcalde del municipio de Guadalupe, Héctor García, reveló que la llegada de los perros robots es para proteger la integridad física de los policías. De hecho, se pusieron a prueba en un escenario donde se tuvo que enfrentan a un individuo armado y las imágenes se transmitieron en vivo a un cuerpo de policías que observó la situación desde otro lugar.

Esta innovación tecnológica en materia de seguridad se utilizará durante la Copa del Mundo, en específico en el estadio Monterrey, para apoyar el trabajo de los elementos policiales que cubran los distintos partidos que se lleven a cabo en la Sultana del Norte. Sin embargo, no estarán armados.

