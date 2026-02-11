Héctor Herrera rechaza a los naturalizados en la Selección Mexicana: "Por algo cada uno nace en su país"

En las últimas semanas trascendió que la FIFA le notificó a la Federación Mexicana de Futbol que el exfutbolista del América, Álvaro Fidalgo, podría ser elegible para ser convocado por Javier Aguirre y así jugar en la Selección Mexicana. Sin embargo, la noticia dividió opiniones entre quienes apoyan la llegada del 'Mago' español al Tri y quienes la rechazan, como el mediocampista Héctor Herrera.

En este último tiempo, la Selección Mexicana ha contado con la presencia de Germán Berterame, Julián Quiñones, Richard Ledezma, Santiago Giménez, por nombrar algunos futbolistas no nacidos en México que han defendido la bandera tricolor.

El exjugador del América, tuvo años destacados en Liga MX, fue tricampeón con las Águilas, y fue considerado por muchos el mejor futbolista del campeonato local en su posición. Pero HH, le cierra las puertas.

“Si fuera el mandamás de la Selección no llevaría extranjeros. Por algo cada uno nace en su país y tiene que jugar por su país... Mira que tengo amistad con él (Fidalgo), lo quiero mucho y lo admiro mucho como jugador, pero yo preferiría darle la oportunidad a algún mexicano”, declaró Herrera.

Después de abandonar el Toluca como bicampeón y regresar a la MLS para jugar con el Houston Dynamo, quien fuera mundialista con México agregó que “en el medio campo tenemos jugadores jóvenes como Obed (Vargas) o Gil (Mora), que están creciendo y que sería muy bueno para ellos poder jugar un Mundial”.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR LA SELECCIÓN MEXICANA?

Día: miércoles 25 de febrero

Hora: 20:00 horas

Rival: Islandia

Estadio: Corregidora, Querétaro

