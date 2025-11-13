La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tomó esta mañana las plazas comerciales en la ciudad de Oaxaca como parte de sus acciones enmarcadas en el paro de labores de 48 horas.

El sindicato también se plantó en las casetas de peaje Huitzo y Barranca Larga, la primera ubicada en la autopista Oaxaca-Cuacnopalan y la segunda en la supercarretera Barranca Larga-Ventanilla que conduce al destino turístico de Puerto Escondido.

Esta movilización de la Sección 22 del SNTE contempla además la toma de las instalaciones de la planta de almacenamiento de Pemex, la toma de empresas trasnacionales en la región del Istmo de Tehuantepec y otros negocios.

Foto: Especial

Un contingente del 20 por ciento del gremio magisterial se trasladó a la Ciudad de México para protestar en las afueras de Palacio Nacional donde se desarrolló la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el 80 por ciento restante se moviliza en diferentes regiones y municipios del estado de Oaxaca.

El objetivo de estas acciones y paro laboral de 48 horas es exigir la reinstalación de la mesa única de negociación entre las secciones sindicales que conforman la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con la presidenta Claudia Sheinbaum, para la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de las reformas educativas de los expresidentes Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto.

Otros de los objetivos son la reinstalación de las mesas tripartitas con todos los contingentes de la CNTE y la demanda de un mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

