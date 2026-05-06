La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) brinda atención a las huelgas de trabajadores de Tornel y del Nacional Monte de Piedad.

En su conferencia mañanera de este miércoles 6 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que también se revisa la huelga de trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Cultura.

En el Salón Tesorería, la Mandataria federal reconoció el trabajo del titular de la STPS, Marath Bolaños, y de la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel.

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“Se está atendiendo la huelga de los trabajadores de la Secretaría de Cultura, que sepan que siempre los vamos a apoyar”, dijo al apuntar que se debe respetar los derechos laborales.

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