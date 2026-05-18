Días antes del Mes del Orgullo, en el que la comunidad LGBTQ+ es protagonista, habrá en la Ciudad de México un festival de documentales alusivo a la temática, realizados en el orbe.

Se trata de ALT*, Festival de Cine Documental LGBT+, que en su tercera edición a realizarse del 28 al 31 de mayo, programará más de 20 títulos procedentes de igual número de países como España, Argentina, Sudáfrica, República Checa, EU, Corea del Sur, Portugal, Ecuador y México.

Entre las cintas a proyectarse se encuentran "En camino a Leo", que retrata el proceso de transición de un adolescente y la transformación emocional de su madre; "Niñxs", una historia de crecimiento y resistencia en Tepoztlán y "Out Laws", sobre activistas queer enfrentando leyes coloniales que criminalizan sus vidas.

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“Organizamos este festival porque pensamos que hacían falta espacios donde estas historias queer podrían existir con libertad, un lugar donde podíamos proyectar películas hechas por y para la comunidad, pero también para otras personas que a lo mejor no saben mucho de nuestras realidades”, cuenta Souleyman Messalti, fundador del festival, a EL UNIVERSAL.

La edición 2026 de ALT* es la primera que abrió su programación al mundo, luego de que las dos primeras ediciones se enfocaron en América Latina.

"La idea fue que se hablara de la comunidad, pero también de una interseccionalidad de temas importantes como migración, exilio, racismo, memoria, resistencia, pero también de temas más positivos, como fiestas, de personas que han tenido éxito en su camino y que no solamente sea un festival negativo y oscuro”, destaca el ejecutivo.

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Así la inauguración de ALT*, en Lagoalgo, será con "The last year of darkness", que toma como base la escena underground en Chengdu, China.

"Es una película dinámica, contemporánea; pasa todo el último año antes de que el espacio seguro de la comunidad desaparezca, así que habla de amistades, fiestas y una pérdida, pero también de algo que nos interesa y que es resistencia, celebración y memoria colectiva", apunta Messalti.

“Y el documental ´Cassandro, el Exótico´, se a va a proyectar en una arena de lucha libre y es importante porque el personaje representa mucho a México, es popular dentro de la cultura mexicana que transforma su estigma en espectáculo y hay identidad, libertad, no es un documental oscuro como la mayoría, sino divertido e íntimo donde cuenta lo duro que ha sido para él", detalla.

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ALT* recibió para esta edición más de 200 películas procedentes de 40 países, lo que marca el interés de cineastas en mostrar el tema.

"Aunque siempre se puede producir más", considera el entrevistado, quien adelanta charlas y encuentros entre algunos realizadores y público en las funciones.

Cine Tonalá, el Centro Cultural Bella Época, Goethe-Institut, el Centro Cultural España y la Arena San Juan son algunas de las sedes del encuentro fílmico.

Messalti resalta que para la obtención del certamen no han tenido problemas, pues se han acercado a marcas que históricamente han apoyado, así como ONG'S y este año contarán con el respaldo del PROFEST, figura gubernamental federal que apoya festivales.

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melc