Sin los grandes reflectores sobre ella, hay una productora, actriz y escritora mexicana que en Estados Unidos ha logrado colocar sus películas independientes en streaming, decenas de cines y hasta aerolíneas.

Selina Ringel, quien radica en el país de las barras y las estrellas desde hace 18 años, es el motor de "Single Mother by Choice", cinta sobre su propio embarazo, que llegó a HBO Max, y del dramedy "You, Me & Her", que se lanzó en 250 salas estadounidenses y acaba de vender a Starz.

Todo fue a través de atreverse a mandar correos electrónicos a gente que no conocía y, si no podía ayudarle, conocía a otras personas que sí.

“La industria ha cambiado mucho en los últimos años, 'You, Me & Her' fue algo que produje, la hicimos sin agentes, sin estudio y sin distribuidora. Lo interesante es cómo van moviéndose las cosas y cómo ayudamos en ello”, dice vía telefónica a EL UNIVERSAL.

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Ringel, quien cuenta con doble nacionalidad, dice que lo definitivo ha sido no hacer lo que la mayoría de gente no hace.

“Hay mucha gente que asume que si mandan correos a gente con la que no tiene ninguna relación, nadie les va a responder, pero a mí es algo que me ha cambiado la vida.

“La otra cosa que ayuda es que no se debe esperar a tener un millón de dólares, el apoyo de un estudio o un actor famoso para contar una historia; la verdad es que es al revés, cuando uno demuestra algo y empieza a moverse, la gente comienza a voltear y sabe que sí o sí harás una película y eso va sumando”, explica.

Se fue a vivir a Estados Unidos porque era un momento (principios de siglo) donde se pensaba que sólo ahí se podía hacer cine. Ahora está convencida de que desde cualquier lugar se puede.

“Ya en Los Ángeles es difícil filmar y hay otros lugares como México (donde filmó 'You, Me & Her') que te ayudan, te dicen qué hacer y cosas así”, apunta.

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Ahora Selina Ringel se encuentra escribiendo lo que será su próxima película y donde también actuará, como ha ocurrido en las anteriores.

Y promoviendo el libro "Tú eres el tren", de su autoría, que en Estados Unidos alcanzó el grado de bestseller. El texto estaba dirigido originalmente para la comunidad latina en el país del Norte, en el cual se indica lo que sirve para hacer una primera película.

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