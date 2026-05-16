Pasaron ocho años para que unas figuras de barro oaxaqueño cobraran vida y ahora están a unas horas de presentarse en Cannes, ciudad francesa que ahora es el epicentro del cine mundial.

Yugen, corto de fantasía hecho con técnica stop motion por Nayelli Ojeda, estará disponible desde este domingo en el Short Film Corner, perteneciente al Marché Du Film del certamen galo, en donde buscará distribución internacional.

La historia sigue a una pequeña niña de cerámica que intenta mantener con vida a su hermana a través de un fuego ancestral.

Todas las marionetas fueron hechos con barro oaxaqueño y cerámica, lo que significa una dificultad mayor para su hechura y movimiento, comparado con las siliconas y resinas tradicionales. Los vestuarios de fueron hechos con papel bordado a mano por artistas mexicanos.

“Fueron ocho años en total para terminarlo, los primeros fueron dedicados al desarrollo, la investigación, el prototipado, entablar un diálogo con la naturaleza, el movimiento y adaptarnos (con los materiales).

Ocho años tardó la directora Nayelli Ojeda en concretar esta historia sobre una niña que busca salvar a su hermana. Foto: Nayelli Ojeda

“Todo el tiempo se trataba de mantener un hospital de marionetas y escenarios. El desgaste de las piezas era en la parte del color, en la manipulación con las manos y había que retocarlas”, comenta Ojeda.

La egresada del Tec de Monterrey, que no podrá asistir al encuentro cinematográfico, utilizó también elementos naturales en los escenarios y, para evitar rupturas en las marionetas, se colocaron redes para que, en caso de caerse, no sufrieran daños.

El stop motion es la técnica que requiere fotografiar los movimientos milimétricos de una figura, logrando que, con 24 imágenes capturadas, haya un segundo de movimiento en la pantalla al final.

“La idea era reflexionar un poco sobre la fragilidad humana, cómo conservar eso que amamos aún y cuando ponga en riesgo ciertos lazos que nos definen; también está inspirado en mi vida, crecí con mujeres valientes y teniendo a la familia como un símbolo importante”.

Yugen contó con el apoyo de Focine para su realización, además de haber obtenido recursos en una plataforma de crowdfunding (financiamiento colectivo), donde pedía 70 mil pesos, pero consiguió más de 100 mil pesos.

Apenas ha comenzado su corrida internacional y este mismo mes, además de Cannes, al que va como parte de la delegación del Instituto Mexicano de Cinematografía, el cortometraje estará en festivales de EU (Seattle) y Chile, esperando tener noticias pronto de México.

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