Porque el futbol no sólo es un deporte masivo de diversión, sino para mandar mensajes de empatía y resiliencia, jugadores en activo y otros retirados como Raúl Jiménez, Duilio Davino, Héctor Moreno y Jaime Lozano se unieron para dar origen a una película que llega este jueves a salas.

“Un portero improbable”, dirigido por Mike R. Ortiz, gira en torno a un adolescente autistas con grandes dotes de guardameta, pero que tiene una característica especial: el ruido la causa ansiedad y no puede usar otros guantes más que unos tipo electricista, que le regaló su padre fallecido.

El problema inicia cuando cambia de escuela con el objetivo de formar parte del equipo oficial, pero no lo dejan. Entonces decide crear su propio equipo y competir en un torneo patrocinado por una escuadra profesional.

“Varios socios en la película son futbolistas y vimos la necesidad de plantear una historia distinta; el futbol genera mucha atención y, en estas fechas (por el próximo Mundial) pensamos en aprovecharla.

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“Visibiliza una condición que necesita más empatía, en lo particular tengo una cercanía familiar (con el autismo) y era importante que lo que se viera fuera real”, comenta Ortiz.

“Un portero improbable” es protagonizada por Danilo Guardiola (“Radical”), habiendo sido filmada principalmente en locaciones de Guadalajara.

“Aquí fue trabajar mucho los gestos, las miradas, la manera de moverse y eso se lo llevó el de tarea, era hacer algo respetuoso del tema. Se trata de una película con una mensaje positivo no sólo en el deporte, sino en lo social”, apunta el realizador.

Jiménez, delantero titular en la próxima Copa del Mundo para la selección nacional, es uno de los productores ejecutivos junto con los exjugadores Davino, Moreno, Marco Fabián y Marc Crosas. El propio Jiménez junto con Jaime Lozano y el exportero mundialista Jorge Campos, tienen una actuación especial.

“La película la comenzamos a trabajar hace unos dos años y que haya nombres como la de ellos le da un toque de credibilidad a esto. Filmar los partidos no es fácil, hay que ver el tema de que sea vean dinámicos, hay unos que lo han logrado y otros, de los que no diré el nombre, no, son planos. Aquí espero lo hayamos logrado”, comenta Ortiz.

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“Un portero improbable” estará disponible en 500 pantallas de la República Mexicana. Kool Entertainment es la casa productora, contando como aliados a la Kings League y el Club de Futbol Monterrey, del futbol profesional mexicano.

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