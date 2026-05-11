Falta un mes para que inicie el Mundial de Futbol, pero para todos los que aman y quieren al cine, haciendo paráfrasis de una de las oraciones más recordadas del cronista deportivo Ángel Fernández, el silbatazo inicial ya se dio.

Antes de que la selección mexicana inaugure la Copa del Mundo en contra de Sudáfrica, el próximo 11 de junio, cuatro producciones de temática futbolera llegarán a los cines, el streaming y YouTube.

Mientras este jueves el primero que tocará el balón será Un portero muy improbable, dirigida por Mike R. Ortiz y que llegará a cines, poco después arribará el dramedy El quinto partido, a YouTube, seguida por el documental Azul oscuro, azul celeste, mientras que el 5 de junio hará lo mismo México 86, con Diego Luna y Karla Souza, a través de Netflix.

“Más que hagan falta o no películas de futbol, es un hecho que en este país a la mayoría de la gente le gusta ese juego y es muy apasionada, y aquí se han hecho cosas buenas con ese deporte, como Rudo y cursi y Club de Cuervos y estando cerca el Mundial, la gente quiere ver cosas así”, considera Ortiz, el primer director técnico en entrar a competencia.

Su “equipo”, Un portero improbable, está integrada por una historia de inclusión; cuenta cómo un adolescente en el espectro autista (Danilo Guardiola, Radical) y que no tolera ruidos desea jugar con el equipo de la preparatoria que ha sido campeón nacional, pero es menospreciado.

“Todos pensamos que el cine puede comunicar mensajes positivos y esta visibiliza una condición que necesita más empatía, es motivacional e inspiracional. En lo personal me ha tocado vivir (el autismo) con un familiar y entonces tuvimos especialistas involucrados para que revisaran el guion”, explica Ortiz, fan del equipo América.

El quinto partido, la segunda cinta en entrar al juego y buscando el apoyo de la tribuna, es quizá la escuadra menos mediática, pero podría convertirse en el caballo negro.

Se filmó durante sólo una semana bajo la dirección de Alek García (Tumorrou) con una alineación que no haría temblar a nadie, como Edu Ruiz y Janet Equihua, pero su salida será a través del canal Incine, en YouTube.

“Es una comedia tirada a farsa, la mayor parte de la película transcurre en la sala, aunque claro, hay escenas del antes de cada uno de ellos. Está el fanático, el pesimista, el influencer, el apostador y la chica que pone su casa aunque no le guste el futbol, así que hay mucha gente representada ahí”, dice el realizador.

Días después, el 27 de mayo, toca mover el balón al documental Azul oscuro, azul celeste, sobre la corrupción que presuntamente durante décadas estuvo en el equipo profesional Cruz Azul.

“La historia es lo que es y la gente tiene que saber, para que no vuelva a repetirse. Para mí es la historia más impactante que ha pasado en crimen corporativo en los últimos 50 años”, adelanta Carlos Bátiz, codirector del filme, en el que también colaboró Carlos Carrera.

Y el 5 de junio, una semana antes de iniciar el Mundial, buscará cerrar positivamente la competencia con México 86, que contará como el país se logró quedar con la sede de la Copa del Mundo de ese año, tras la renuncia de Colombia a organizarla.

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