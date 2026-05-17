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El Instituto Mexicano de Cinematografía promoverá un estudio para conocer al público y saber las causas de por qué ve o no películas nacionales, a fin de desarrollar políticas públicas que fortalezcan a los títulos que se produzcan.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Cine Mexicano editado por el Instituto, durante 2025 se vendieron 9.1 millones de boletos, cifra por debajo de los logrados en 2023 y 2024.

La cifra es también cuatro veces menor que lo alcanzado en 2019, cuando once películas registraron cada una más de un millón de asistentes.

Y entre 2013 y 2018, a excepción de 2015, los boletos vendidos superaron los 20 millones globales.

“Hay que hacer un estudio serio de público porque es de interés de todos entender qué se necesita para que las estrategias de estas películas sean cada vez más exitosas para llegar al público”, dice Daniela Alatorre, directora del Imcine.

El estudio, que pretende hacer en conjunción con la iniciativa privada, complementaría lo establecido en la recién aprobada nueva Ley de Cine y el Audiovisual, en donde cada película mexicana se sostendría por al menos dos semanas en salas y por lo menos el 10% de funciones en un complejo.

Alatorre recuerda que el sector exhibición estuvo de acuerdo en promover más tiempo al cine mexicano. Una vez que se publique la nueva ley en el Diario Oficial, se tendrán 180 días para crear el reglamento y los exhibidores el mismo tiempo para acatar las disposiciones.

“Hicimos reuniones con los exhibidores, con Canacine, también la Secretaría de Cultura, en donde hablamos un poco de las necesidades. Hablamos también con la Secretaría de Economía para que todo lo que estuviera en la ley no fuera violatorio del tratado de libre comercio.

“Estos 14 días (de exhibición forzosa) en lo que ayudarán es que una película que cuesta tanto trabajo hacerse, que requiere de tanto presupuesto, energía creativa y mucho presupuesto del Estado y que además forma parte de una reserva (del TLC), no salga de las salas”.

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