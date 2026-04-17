Para el director estadounidense Carmen Emmi, dirigir su primera película implicó regresar a su propia experiencia de crecer bajo la idea de que las emociones deben controlarse, corregirse, e incluso, esconderse.

“Quería contar una historia sobre cómo se siente reprimir mis emociones. Al mismo tiempo, mi hermano se estaba convirtiendo en policía y esas dos ideas se mezclaron”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

A partir de esa experiencia construyó su ópera prima Incógnito (Plainclothes), ambientada en el Nueva York de los años 90.

La película sigue a Lucas Brennan (Tom Blyth), un joven policía encubierto que participa en operativos dirigidos a detener a hombres homosexuales en espacios públicos. Su trabajo consiste en simular encuentros para provocar arrestos, al mismo tiempo que mantiene en secreto su propia orientación sexual.

El conflicto llega cuando Lucas decide no detener a uno de sus objetivos, Andrew (Russell Tovey) y así comienza una relación con él.

“Muchas personas queer sienten que deben verse de cierta manera para sentirse seguras en ciertos espacios. Especialmente entre hombres, muchas veces la forma de protegerse es la de adoptar cierto nivel de ‘masculinidad’, y a veces eso puede ser algo negativo”, explica Emmi.

“En EU hay muchísimos departamentos de policía pero algo que noté en mi investigación es que suelen ser comunidades casi fraternales. Mi esperanza es que en sus espacios de trabajo y en su vida elijan la empatía y el amor”, expresa el cineasta.

Una década oscura

Es en los 90 cuando el gobierno estadounidense implementó medidas que institucionalizaron la discriminación hacia la comunidad LGBT+.

En 1993, la política “Don’t ask, don’t tell” prohibió a personas abiertamente homosexuales servir en las fuerzas armadas, lo que derivó en la expulsión de miles de soldados bajo sospechas o denuncias.

“Los 90 se sienten como otra vida pero en realidad todo esto sigue pasando. Siento que muchas cosas han cambiado, pero al mismo tiempo no tanto”, lamenta el director.

En paralelo, el estigma derivado de la crisis del VIH/SIDA seguía marcando la percepción social: la comunidad era señalada desde discursos políticos y religiosos, lo que se traducía en discriminación laboral, exclusión de servicios y la normalización de prácticas como las terapias de conversión.

“Crecí en un entorno en donde el gobierno tenía una ley que ‘prohibía’ promover la homosexualidad. Siento que aún hay mucho trabajo por hacer para que todos se sientan aceptados. No estamos donde deberíamos estar, pero tengo esperanza”, enfatiza.

La trama se desarrolla en 1997 y parte de hechos documentados en operativos reales en EU contra hombres homosexuales.

“Decidí usar la cámara policial como herramienta en la película porque así es como veo mis recuerdos, incluí imágenes reales de mi infancia en la película y mi hermano aparece como Lucas de joven”, detalla.

Incógnito fue galardonada en Sundance 2025 con el Premio Especial del Jurado a Mejor Reparto. Está disponible en México en Filmelier +.

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