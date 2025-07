La actriz y cantante Selena Gomez celebró su cumpleaños 33 unos días antes —nació el 22 de julio de 1992— rodeada de seres queridos, entre ellos su prometido, Benny Blanco, y su amiga Taylor Swift.

“Mientras me preparo para celebrar mi cumpleaños 33, no puedo evitar reflexionar sobre el increíble camino que me ha traído hasta aquí. Este último año ha sido, sin duda, el más hermoso de mi vida, y se lo debo en gran medida a todos ustedes”, fueron algunas de las palabras que escribió en Instagram.

Selena luce un look maximalista. Su fashion stylist, Erin Walsh, se refirió a ella como una Barbie cumpleañera de estilo disco, estética que predominó en los años setenta, recordada por incluir prendas con mucho color y brillo.

Selena Gomez y Taylor Swift. Foto: Especial. Instagram @selenagomez

Selena Gomez brilla con look maximalista

Selena Gomez elige un look que expresa celebración, sin duda. La cantante viste un mono de lentejuelas plateadas con cuello halter y escote en V. El diseño cuenta con un nudo y drapeado en el centro, a la altura de la cintura, detalle que estiliza.

Selena Gomez celebra sus 33 con un jumpsuit de lentejuelas plateadas. Foto: Especial. Instagram @selenagomez

Para mayor esencia retro, el jumpsuit brillante de la cantante de “Single Soon” tiene botas acampanadas, estilo “flare”. La creación es de la diseñadora británica-libanesa Nadine Merabi.

Selena añade un abrigo, también muy llamativo, a su look de cumpleaños. Con pelo largo, el color es muy delicado y elegante, un tono crema que crea balance con el jumpsuit metálico. Esta pieza es de la firma Celine.

El abrigo de pelo es una pieza llamativa. Foto: Especial. Instagram @selenagomez

Complementa su look disco con un collar doble con diamantes cultivados en laboratorio de la marca Brilliant Earth, la cual tiene un enfoque sustentable. Además, lleva varios anillos y arracadas medianas.

La cantante luce un peinado natural con cabello largo y suelto, y ondas suaves en las puntas. En el maquillaje de ojos predominan colores oscuros y su labial tiene un tono rojizo divertido.

Selena lució joyas con diamantes de laboratorio. Foto: Especial. Instagram @selenagomez

Las prendas con el brillo máximo de las lentejuelas son ideales para celebraciones de noche. En tu próximo cumpleaños, ¿te atreverías a lucir un look como el de Selena Gomez?

