En el mundo de la belleza, cuando hablamos de “sal” no nos referimos a la de cocina, sino al cloruro de sodio, ingrediente que se utiliza para espesar el shampoo.

Si bien no es peligroso, puede resultar agresivo para ciertos tipos de melenas, especialmente las que han sido sometidas a procedimientos químicos, las que se resecan fácilmente y las propensas al quiebre.

Sin embargo, el shampoo sin sal ofrece una fórmula más amigable que ayuda a conservar la hidratación, la suavidad y el brillo. Hoy te hablamos sobre sus beneficios y para qué personas se recomienda.

El shampoo sin sal ofrece una fórmula más amigable para las melenas procesadas. Foto: Freepik

¿Qué tipos de cabellos necesitan un shampoo sin sal?

Aunque cualquier persona puede usarlo, hay casos en los que el shampoo sin sal resulta mayoritariamente útil:

Cabello con alisado, keratina o botox capilar: Estos tratamientos suelen ser agresivos y costosos, por lo que usar un shampoo sin sal ayuda a mantener el pelo en óptimas condiciones. Además, evita que se vuelva quebradizo o pierda su forma.

Cabellos teñidos o decolorados: Al no contener sal, este shampoo ayuda a fijar el color por más tiempo, manteniendo su intensidad y brillo.

Melenas con frizz o deshidratadas: Si tu cabello suele esponjarse, partirse o sentirse áspero, es probable que necesite conservar sus aceites naturales.

Cuero cabelludo sensible: El enrojecimiento, picazón o ardor tras el lavado pueden ser signos de que tu cuero cabelludo reacciona mal a ciertos ingredientes. Por lo que usar un shampoo sin sal puede ayudar a aliviar dichas molestias.

Cabellos que buscan opciones más orgánicas: Cambiar tu shampoo tradicional por uno más gentil puede mantener tu cabello fuerte y con volumen.

El shampoo sin sal mantiene tu cabello fuerte. Foto: Freepik

¿Que otros beneficios tiene el shampoo sin sal?

De acuerdo con el blog All Things Hair US, el shampoo sin sal no contiene Sodium Chloride, por lo que "ofrece una limpieza gentil sin barrer por completo con la oleosidad natural del cuero cabelludo".

Gracias a esto su poder de hidratación y control de sebo es aún más favorecedor para el pelo graso. No obstante, la fórmula es compatible con todos los tipos de melenas porque:

Al no eliminar los aceites naturales, mantiene la suavidad y evita que el cabello se reseque con facilidad.

Protege los tratamientos químicos, ya que arrastra los componentes de tintes o alisados, permitiendo que duren más y luzcan mejor.

Gracias a que conserva la estructura del cabello, ayuda a evitar que se esponje o se quiebre fácilmente.

La fórmula suave del shampoo sin sal evita irritaciones o descamación.

evita irritaciones o descamación. Menos residuos significa una melena más ligera, suelta y con aspecto fresco y natural.

El shampoo sin sal conserva el tinte en el cabello. Foto: Pexels

Mitos sobre el shampoo sin sal

“Hace poca espuma, así que no limpia bien”: En realidad, la limpieza no depende de la espuma; la mayoría de las burbujas vienen de los sulfatos, que no son necesarios para remover las impurezas.

“Deja el cabello grasoso”: Si eliges una fórmula adecuada para tu tipo de cabello no tendrás este problema. Y es que el shampoo sin sal limpia sin dejar una sensación pesada ni residuos.

limpia sin dejar una sensación pesada ni residuos. “Es caro o difícil de encontrar”: Aunque algunas marcas tienen precios elevados, hay muchas opciones accesibles en farmacias, supermercados y tiendas en línea.

Cambiar a un shampoo sin sal es una decisión pequeña, pero con resultados grandes. Si te preguntas quiénes deben usarlo, la respuesta está en el tipo de cuidado que quieres para tu pelo.

