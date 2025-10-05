Dile adiós a las ojeras: estos son los mejores remedios para dormir sin complicaciones

Mantener una buena rutina de sueño puede ser todo un desafío para las personas, sin embargo, lograr buenos hábitos de sueño no siempre es una tarea sencilla, por esto a continuación te mostramos algunos remedios caseros y consejos para dormir mejor.

Los malos hábitos de sueño pueden afectar en la concentración, el estado de ánimo y la salud física y mental, aumentando el riesgo de padecer enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes, depresión y ansiedad, según advierte la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud.

Además, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), los adultos deben dormir entre 7 y 8 horas por noche para mantener una buena salud, mientras que los adolescentes necesitan al menos 9 horas de descanso de calidad cada día.

Dormir bien no depende solo de la rutina nocturna, también de lo que comes a lo largo del día. Foto: Freepik

Remedios caseros para dormir mejor

Técnicas de relajación y meditación

Para dormir mejor es importante realizar ejercicios que ayuden a calmar tu mente y cuerpo, por eso establecer una rutina relajante y crear una ritual antes de dormir puede ser una buena alternativa para el insomnio. Escucha música suave, lee un libro o toma un baño caliente para deja a un lado el estrés y las preocupaciones.

Además, la yoga y la meditación son buenos aliados para liberar la tensión y reducir la ansiedad, mejorando así la calidad del sueño. Otro método que también puede ayudar a relajarte son los masajes de acupresión y los ejercicios de respiración.

Infusiones y suplementos

Otros remedios para mejorar tu rutina de sueño son las infusiones y suplementos naturales. Entre las infusiones que puedes beber esta el té de manzanilla, que cuenta con propiedades sedantes que ayudan a la relajación. También el té de tila y la valeriana, reconocidas por sus efectos calmantes y ansiolíticos, son eficaces para conciliar el sueño.

Además de estos elementos naturales, también puedes optar por consumir algunos suplementos como la melatonina y el magnesio, que ayudan a regular el ciclo del sueño y a la relajación muscular, equilibrando el sistema nervioso. Recuerda que antes de probar cualquiera de estos métodos, debes consultar a un profesional para evitar reacciones adversas en el organismo.

Dormir bien: un hábito más allá de lo físico. Fuente: Freepik.

Otros consejos para descansar mejor

De acuerdo con el sitio oficial de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), antes de irte a acostar debes:

Establecer una rutina de sueño: fija una hora para acostarte y otras para despertarte.

fija una hora para acostarte y otras para despertarte. Crear un entorno propicio para dormir: un ambiente óptimo puede ayudarte a conciliar el sueño de mejor manera. La oscuridad, una temperatura fresca y el silencio son grandes aliados para el insomnio.

un ambiente óptimo puede ayudarte a conciliar el sueño de mejor manera. La oscuridad, una temperatura fresca y el silencio son grandes aliados para el insomnio. Limitar el uso de las pantallas: antes de acostarte evita pasar tiempo frente a dispositivos electrónicos que emanen luz artificial (televisión, teléfonos, computadora y videojuegos).

antes de acostarte evita pasar tiempo frente a dispositivos electrónicos que emanen luz artificial (televisión, teléfonos, computadora y videojuegos). Evitar cenar pesado o alimentos con cafeína: no ingieras café, chocolates o bebidas energizantes antes de dormir, asimismo evita el consumo de tabaco, alcohol y alimentos que provoquen agruras e indigestión.

no ingieras café, chocolates o bebidas energizantes antes de dormir, asimismo evita el consumo de tabaco, alcohol y alimentos que provoquen agruras e indigestión. Mantenerte activo en el día: haz ejercicio regularmente durante las mañanas y tardes, es recordable la actividad cardiovascular.

haz ejercicio regularmente durante las mañanas y tardes, es recordable la actividad cardiovascular. Reducir el estrés: antes de acostarte toma una baño tibio y utiliza técnicas de relajación. También puedes probar con actividades relajantes como leer o escuchar música.

antes de acostarte toma una baño tibio y utiliza técnicas de relajación. También puedes probar con actividades relajantes como leer o escuchar música. Limitar las siestas: utiliza la cama solo para dormir y evita las siestas prolongadas durante las tardes.

