¿Qué comen las ardillas? Conoce los alimentos que son nutritivos para ellas

Las ardillas, son esos pequeños y ágiles animalitos que suelen llamar la atención en parques y jardines. La realidad es que aunque principalmente den ternura -o a veces miedo por lo atrevidas que pueden ser- son mucho más que simples roedores simpáticos. En la naturaleza, las ardillas no solo cumplen la función de consumidoras, sino también de dispersoras de semillas, lo que las convierte en aliadas clave para el equilibrio ambiental.

Aunque pareciera que su dieta está limitada a las clásicas nueces, en realidad es muy variada y juega un papel fundamental en su capacidad de adaptarse a distintos entornos.

En grandes ciudades, como la Ciudad de México, puede convertirse en una tarea difícil para ellas hallar comida que realmente aporte valor nutricional a su dieta y es común que las veamos comiendo lo que encuentren.

¿Qué pueden comer las ardillas? Foto: Canva

Incluso, a veces se vuelve una actividad "divertida" ver como estos roedores toman lo que sea que se les ofrezca -como papas a la francesa, golosinas procesadas, pan, entre otros-, sin embargo, a pesar de su habilidad de adaptabilidad a la comida disponible para ellas, ofrecer alimentos inconscientemente puede causar daños considerables en su calidad de vida.

Conocer a detalle qué comen y cómo eligen sus alimentos no solo despierta curiosidad, sino que también ayuda a comprender la importancia de su presencia en bosques, ciudades y áreas rurales. Su dieta refleja una estrategia de supervivencia que, aunque sencilla en apariencia, está llena de adaptaciones fascinantes.

En grandes metrópolis es común ver ardillas en parques o jardines. Foto: Canva

¿Qué pueden comer las ardillas?

Si tienes la intención de aportar comida en algún parque o área verde cerca de tu casa a estos simpáticos roedores, debes conocer qué alimentos realmente traerán un beneficio para ellas.

De acuerdo con National Geographic esto es lo que las ardillas suelen comer:

Semillas

Raíces y hojas

Frutos secos

Huevos o pájaros muy pequeños (en raras ocasiones)

Insectos

Foto: Canva

Asimismo, según el Centro Veterinario Barbanza de España, estos son alimentos que puedes proporcionar a las ardillas de manera segura:

Variaciones de lechuga

Acelgas

Hojas de zanahoria

Espinacas

Brócoli

Pimientos

Arúgula

Tomates (no la planta que es tóxica)

Variedad de nueces, semillas y frutos secos

Zanahoria

Uvas

Fresas

Manzana (no la semilla)

Plátano

Pera

Sandía

Melón

Piña

Mango

Papaya

Granada

Moras

¿Qué alimentos NUNCA deberías ofrecerle a una ardilla?

Chocolate

Alimentos preparados y procesados

Ensaladas con aderezos

Ardilla comiendo. Foto: Canva

