La noche del 6 de octubre comenzó el primer avistamiento astronómico de la Superluna de Cosecha de 2025, la cual dará dos días más para presenciarla en su máximo esplendor.

Esta superluna fue considerablemente notable ya que aparecería mucho más brillante y grande de lo normal. Esto se debió a que estaría en su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo.

El nombre de esta Luna Llena fue propuesto por las tribus nativas de Norteamérica, ya que la luz deslumbrante de la luna permitía a los agricultores mucho más tiempo para cultivar, menciona National Geographic.

Así se vio la superluna de cosecha 2025 en México

A través de las redes sociales, los internautas comenzaron a compartir imágenes de la superluna de cosecha.

En la plataforma X, los amantes de la astronomía comenzaron a compartir sus mejores fotografías de la Super Luna de Cosecha 2025.

En distintas partes del mundo, los internautas también presenciaron y admiraron este espectáculo que brindó la luna.

En algunos lugares de la Ciudad de México, a pesar de los cambios meteorológicos que se han presentado en algunas zonas, se pudo presenciar la superluna.

