Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas especiales de hoy, 7 de octubre

Hoy 7 de octubre, es “” en Walmart donde la cadena de supermercados más famosa ofrece diferentes productos a bajo costo con notables descuentos.

Es por ello, que no debes perderte estas ofertas en productos de buena calidad y aquí te dejaremos una lista con todos los precios.

Cabe mencionar que estas ofertas estarán disponibles durante todo el día en cualquier sucursal física de Walmart y a través de su plataforma en línea.

Las ofertas especiales en el Martes de Frescura

En esta ocasión Walmart ofrece diferentes productos con grandes descuentos que te pueden interesar:

Verduras:

  • Jitomate saladet: $12.90/kg
  • Limón agrio: $29.90/ kg
  • Limón sin semilla: $29.90/ kg
  • Espárrago verde por manojo: $79.00
  • Papa blanca alfa: $29.90/ kg
  • Champiñones: $ 99.00/kg
  • Jícama: $19.907kg
  • Pepino: $ 24.90/kg
  • Cilantro por pieza: $7.90
  • Espinacas por pieza: $7.90

Frutas:

  • Plátano chiapas: 14.90/kg
  • Piña Miel: 19.90/kg
  • Mora azul charola con 170 g: $49.90
  • Frambuesa 175 gms: $39.90
  • Aguacate Hass malla 5 piezas 750 g: $39.90
  • Perón Golden: $39.90/kg
  • Naranja: $19.90/kg
  • Toronja: $29.90/kg
  • Manzanas: $39.90/kg
  • Uva verde por pieza: $69.00

Lácteos:

  • Leche Santa Clara entera caja con 6 pzas: $195.00
  • Leche Santa Clara deslactosada caja con 6 pzas: $199.00
  • Yoghurt griego Oikos natural sin azúcar 900 g: $89.00
  • Leche Lala 100 sin lactosa proteína light 1 l: 1 pza $44.00 ó 4x$160

Carnes, pescados y huevos:

  • Milanesa de pechuga de pollo: $154.00/kg
  • Molida de res 80/20: $99.00/kg
  • Pechuga sin piel: $154.00/kg
  • Fajitas de pechuga: $119.00/kg
  • Filete de tilapia: $115.00/kg
  • Carne de res Marketside congelada para hamburguesa: $92.00
  • Huevo blanco San Juan 30 pzas: $92.00
  • Queso manchego NocheBuena rebanadas 400 g: $91.00
  • Pechuga de pavo San Rafael Balance rebanadas delgadas 250 g: $72.00
  • Atún Dolores aleta amarilla en agua 140 g: $20.00
  • Salchicha de pavo San Rafael 500 g
  • Salchicha de pavo San Rafael 500 g: $51.00

Panadería:

  • Pan Bimbo blanco 620 g: $46.00
  • Paquete de pan de muerto Extra Special 10 pzas: $75.00
  • Pan de muerto Extra Special queso con zarzamora por pza: $20.00
  • Pan de muerto Extra Special nata por pza: $20.00
  • Paquete de pan de muerto Extra Special 5 pzas: $75.00
  • Pan de muerto guayaba por pza: $20.00
  • Pan de muerto Extra Special chico por pza: $15.00
  • Pan de muerto Extra Special con chispas de chocolate por pza: $20.00
  • Rosca de chocolate por pza: $85.00
  • Pan infantil paquete con 10 pzas: $39.00
  • Paquete de donas chocolate 6 pzs: $39.00
  • Gelatina en vaso por pza: $10.00

