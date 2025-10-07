Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas especiales de hoy, 7 de octubre

Hoy 7 de octubre, es “Martes de Frescura” en Walmart donde la cadena de supermercados más famosa ofrece diferentes productos a bajo costo con notables descuentos.

Es por ello, que no debes perderte estas ofertas en productos de buena calidad y aquí te dejaremos una lista con todos los precios.

Cabe mencionar que estas ofertas estarán disponibles durante todo el día en cualquier sucursal física de Walmart y a través de su plataforma en línea.

Las ofertas especiales en el Martes de Frescura

En esta ocasión Walmart ofrece diferentes productos con grandes descuentos que te pueden interesar:

Verduras:

Jitomate saladet: $12.90/kg

Limón agrio: $29.90/ kg

Limón sin semilla: $29.90/ kg

Espárrago verde por manojo: $79.00

Papa blanca alfa: $29.90/ kg

Champiñones: $ 99.00/kg

Jícama: $19.907kg

Pepino: $ 24.90/kg

Cilantro por pieza: $7.90

Espinacas por pieza: $7.90

Frutas:

Plátano chiapas: 14.90/kg

Piña Miel: 19.90/kg

Mora azul charola con 170 g: $49.90

Frambuesa 175 gms: $39.90

Aguacate Hass malla 5 piezas 750 g: $39.90

Perón Golden: $39.90/kg

Naranja: $19.90/kg

Toronja: $29.90/kg

Manzanas: $39.90/kg

Uva verde por pieza: $69.00

Lácteos:

Leche Santa Clara entera caja con 6 pzas: $195.00

Leche Santa Clara deslactosada caja con 6 pzas: $199.00

Yoghurt griego Oikos natural sin azúcar 900 g: $89.00

costaba $105.00

Leche Lala 100 sin lactosa proteína light 1 l: 1 pza $44.00 ó 4x$160

Carnes, pescados y huevos:

Milanesa de pechuga de pollo: $154.00/kg

Molida de res 80/20: $99.00/kg

Pechuga sin piel: $154.00/kg

Fajitas de pechuga: $119.00/kg

Filete de tilapia: $115.00/kg

Carne de res Marketside congelada para hamburguesa: $92.00

Huevo blanco San Juan 30 pzas: $92.00

Queso manchego NocheBuena rebanadas 400 g: $91.00

Pechuga de pavo San Rafael Balance rebanadas delgadas 250 g: $72.00

Atún Dolores aleta amarilla en agua 140 g: $20.00

Salchicha de pavo San Rafael 500 g: $51.00

Precio actual

$51.00

Salchicha de pavo San Rafael 500 g

Precio actual

$51.00

Salchicha de pavo San Rafael 500 g: $51.00

Panadería:

Pan Bimbo blanco 620 g: $46.00

Paquete de pan de muerto Extra Special 10 pzas: $75.00

Pan de muerto Extra Special queso con zarzamora por pza: $20.00

Pan de muerto Extra Special nata por pza: $20.00

Paquete de pan de muerto Extra Special 5 pzas: $75.00

Pan de muerto guayaba por pza: $20.00

Pan de muerto Extra Special chico por pza: $15.00

Pan de muerto Extra Special con chispas de chocolate por pza: $20.00

Rosca de chocolate por pza: $85.00

Pan infantil paquete con 10 pzas: $39.00

Paquete de donas chocolate 6 pzs: $39.00

Gelatina en vaso por pza: $10.00

