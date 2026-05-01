Honda presenta oficialmente la nueva Honda Monkey 2026, un modelo que combina el encanto de su diseño clásico con tecnología tecnológicas actual, dando como resultado una propuesta que apuesta por la diversión, el estilo y la sofisticación sobre dos ruedas.

Un ícono que nació como juego

La historia de la Honda Monkey se remonta a 1961, cuando surgió como una pequeña motocicleta recreativa en el parque Tama Tech de Tokio. Con apenas 49 cc y un tamaño tan compacto que podía transportarse en la cajuela de un auto, rápidamente ganó popularidad por su carácter juguetón y su diseño inconfundible.

Con el paso de las décadas, este modelo evolucionó hasta convertirse en un referente cultural dentro del mundo de las motocicletas. Hoy, la Monkey 2026 retoma ese legado con una reinterpretación moderna pensada para conectar con nuevas generaciones sin perder su esencia original.

Foto: Honda

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Diseño retro

La nueva Honda Monkey 2026 mantiene su estética clásica que evoca nostalgia desde el primer vistazo. Su silueta compacta, proporciones únicas y detalles cuidadosamente trabajados rinden homenaje a sus primeras versiones, consolidando su identidad como una motocicleta que no solo se conduce, sino que también se disfruta visualmente.

Cada elemento está diseñado para transmitir personalidad, haciendo de este modelo una pieza distintiva dentro del segmento urbano.

Foto: Honda

Tecnología moderna

Detrás de su diseño retro, la Honda Monkey 2026 incorpora soluciones modernas que mejoran la experiencia de conducción en términos de desempeño, seguridad y confort:

Motor de 124 cc con sistema de inyección electrónica

Frenos de disco con ABS de doble canal

Iluminación Full LED

Pantalla LCD con velocímetro

Transmisión manual de 5 velocidades

Chasis con estructura de acero

Suspensión trasera de doble amortiguador

Horquilla telescópica invertida

Estas características permiten una conducción ágil, eficiente y confiable, ideal tanto para trayectos urbanos como para recorridos recreativos.

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Una propuesta práctica

Más allá de sus especificaciones, la Honda Monkey 2026 está pensada para quienes buscan una conexión emocional con su motocicleta. Su propuesta combina lo mejor del pasado con las exigencias actuales, ofreciendo una experiencia accesible, divertida y llena de carácter.

Foto: Honda

Por primera vez, este icónico modelo llega oficialmente al mercado mexicano en colores rojo, amarillo y negro, con un precio de $89,990, siendo una opción para los amantes de las motocicletas con estilo único y personalidad inigualable.

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