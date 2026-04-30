Dentro del portafolio de Cadillac hay algo llamado Serie V, que básicamente representa los modelos de más alto desempeño dentro de la marca. Es una línea que agrupa las versiones más radicales y, de hecho, uno de estos modelos presume ser el Cadillac más potente en la historia. En Autopistas te contamos los detalles.

La historia de la Cadillac V-Series comenzó a principios de los años 2000, cuando el fabricante estadounidense buscó competir con divisiones deportivas como BMW M o Mercedes-AMG. Con el objetivo de desarrollar versiones más radicales de sus modelos, capaces de ofrecer prestaciones superiores.

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Qué es la Serie V de Cadillac

Cuando un vehículo recibe la insignia V-Series, Cadillac no solo incrementa considerablemente el precio, también sube la potencia, el torque y suma detalles exclusivos. Además, estos modelos reciben ajustes específicos en suspensión, frenos de mayor rendimiento y una dirección más precisa.

La Serie V de Cadillac en la era eléctrica

Para entender hasta dónde pueden llegar los modelos más radicales de la marca, el grupo General Motors realizó una prueba en pista en México Drive Resort. ¿El resultado? Cada uno tiene lo suyo y no hay manera de evitar pegarte a tu asiento y querer llevarlos al límite todo el tiempo.

Cadillac OPTIQ-V

En términos mecánicos, el OPTIQ-V utiliza un sistema de doble motor eléctrico con tracción integral (AWD) que entrega 519 hp y 650 lb-pie de torque. Cadillac incorporó funciones enfocadas en el desempeño como Velocity Max, que libera toda la potencia del tren motriz, y Launch Control, con el que puede acelerar de 0 a 100 km/h en 3.8 segundos.

Se trata de un SUV completamente eléctrico que, llevado al límite, deja ver una de sus principales ventajas: es uno de los primeros modelos en integrar el puerto NACS, lo que lo hace compatible con los supercargadores de Tesla.

Foto: Benito Marínez Gil. El Universal

Al interior, nos recibe una pantalla curva LED de 33 pulgadas asientos del copiloto y copiloto con calefacción y ventilación. La aceleración con Launch Control es contundente, al grado de pegarte al asiento. Y es que, al concentrar el peso en la parte baja por las baterías, su comportamiento en curvas cambia por completo frente a un SUV convencional a combustión. Sí, es más pesado, pero eso juega a su favor, ya que transmite mayor confianza al tomar curvas a buena velocidad sin sentir que se descompone la trayectoria. Este modelo, como entrada a la gama más radical, tiene un precio de 1,209,900 pesos mexicanos.

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Cadillac LYRIQ

Otro modelo que ha generado conversación es el LYRIQ, incluso en temas de marketing, al ser asociado con Sergio Pérez fuera de la Fórmula 1. Destaca por ser el más potentes de la marca, con 650 lb-pie de torque y una aceleración de 0 a 100 km/h en 3.5 segundos.

Es apenas 20 cm más largo que el OPTIQ, pero esa diferencia le permite transmitir una sensación de mayor estabilidad y desempeño. Sí, pesa más, pero también cuenta con una mayor distancia entre ejes. El Cadillac LYRIQ tiene un precio de 2,019,500 pesos mexicanos.

Foto: Benito Marínez Gil. El Universal

Cadillac Escalade IQ

Básicamente es la versión eléctrica más avanzada de la marca y podría considerarse la base de lo que veremos en futuros eléctricos de la marca. Ofrece hasta 750 hp y 785 lb-pie de torque, con tracción integral (AWD).

Cuenta con dirección en el eje trasero, capacidad para siete pasajeros y un peso superior a las cuatro toneladas. Su autonomía ronda los 724 km, posicionándose como uno de los SUV eléctricos más capaces en este apartado.

Foto: Benito Marínez Gil. El Universal

El interior integra una pantalla curva LED de 55 pulgadas, además de asientos con funciones de masaje, calefacción y ventilación en la primera y segunda fila. También hay pantallas independientes para los pasajeros traseros y un sistema central para controlar funciones como climatización y confort.

Cadillac Escalade V-Series

Durante mucho tiempo, este modelo llevó el título de la versión más extrema dentro de la gama a combustión. Incorpora el mismo motor que el Chevrolet Camaro ZL1: un V8 de 6.2 litros supercargado que entrega 682 hp y 653 lb-pie de torque.

Acelera de 0 a 100 km/h en 4.4 segundos y cuenta con tracción en las cuatro ruedas. Además, ofrece una capacidad de arrastre de hasta 3,200 kg, tres filas de asientos para siete pasajeros y un enfoque deportivo fuera de lo convencional.

El sonido es uno de sus mayores atractivos. Resulta difícil imaginar ese nivel de desempeño en un SUV de este tamaño, pero lo logra. Al final, tanto la versión eléctrica como la de combustión son rápidas, pero cada una lo hace a su manera.

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