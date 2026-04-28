Alfa Romeo amplía su portafolio en México con la llegada del Junior, un SUV compacto que combina el carácter deportivo de la firma italiana con un enfoque moderno en eficiencia, conectividad y accesibilidad para una nueva generación de clientes.

Este modelo representa una pieza clave dentro de la estrategia de la marca en el país, al ofrecer una propuesta atractiva que mantiene el ADN de Alfa Romeo: diseño emocional, manejo dinámico y una experiencia de conducción envolvente.

Foto: Alfa Romeo

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Un nombre con historia

El nombre “Junior” no es casual. Hace referencia al emblemático GT 1300 Junior de 1966, un modelo que marcó una época al acercar la marca a un público más joven y convertirse en uno de sus mayores éxitos comerciales. Hoy, esa filosofía revive con un vehículo que busca conectar con nuevos entusiastas sin perder su esencia.

Diseño italiano que cautiva

Con dimensiones compactas, 4.17 metros de largo, el Alfa Romeo Junior destaca por proporciones equilibradas y una estética que mezcla tradición y modernidad. Elementos como el icónico “scudetto” frontal que puede tener escrito en cursiva el nombre de la marca, o la serpiente devorando a un hombre, combinado con salpicaderas musculosas y la distintiva “coda tronca” refuerzan su identidad.

Foto: Alfa Romeo

El frente incorpora faros “3+3” con tecnología Full LED Matrix adaptativa, mientras que los rines de 18 pulgadas, disponibles en diseños “Petali” o “Fori” según versión, aportan un toque distintivo.

Interior enfocado en el conductor

La cabina mantiene el enfoque deportivo característico de Alfa Romeo, con un volante compacto y un panel de instrumentos con diseño tipo telescopio. La tecnología juega un papel clave con dos pantallas de 10.25 pulgadas: una para el cuadro digital y otra táctil para el sistema de infoentretenimiento, que va montada en la parte baja del tablero y que es intuitiva.

Este sistema tiene compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. Detalles como las salidas de aire en forma de quadrifoglio y los asientos deportivos de Sabelt en piel y gamuza, en la versión Ti Performance, elevan la experiencia a un nivel más exclusivo.

Foto: Alfa Romeo

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Seguridad y practicidad

A pesar de su tamaño, el Alfa Romeo Junior ofrece una cajuela destacada en su segmento, con capacidad de hasta 1,280 litros. En seguridad, integra seis bolsas de aire, asistencias avanzadas a la conducción de nivel 2, sensores 360° y cámara trasera de 180°, además de un sistema de estacionamiento semiautónomo.

Mecánica híbrida eficiente

Bajo el cofre, el Alfa Romeo Junior incorpora una arquitectura híbrida de 48V que combina un motor turbo de 1.2 litros y tres cilindros turbo con un propulsor eléctrico de 21 kW integrado a una transmisión de doble embrague de seis velocidades.

Este sistema entrega 145 hp y 170 lb-pie de torque, el cual le otorgan un desempeño ágil tanto en ciudad como en carretera, con una dirección que es precisa y aceleración que casi no tiene turbo lag dada la asistencia eléctrica. Además, puede desplazarse en modo eléctrico en diversas situaciones, no solo en ciudad sino también a velocidades de crucero.

Foto: Alfa Romeo

El manejo se adapta mediante el selector Alfa D.N.A., con modos Dinámico, Natural y Advanced Efficiency, que ajustan la respuesta del vehículo según las necesidades del conductor.

Versiones y precios en México

El Alfa Romeo Junior estará disponible en dos versiones:

Junior Ti: $695,900

Junior Ti Performance: $755,900

Ambas incluyen un programa de posventa con 3 años de garantía y 3 años de servicios.

Con esta propuesta, Alfa Romeo busca posicionar al Junior como una puerta de entrada a la marca, sin sacrificar el espíritu deportivo y el diseño que la han definido a lo largo de su historia.

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