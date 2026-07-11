Miami.— La sangre de Lorenzo Salgado Araujo todavía marcaba el pavimento de Canal Street cuando los primeros vecinos comenzaron a colocar flores, veladoras y mensajes frente al lugar donde un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le disparó y lo mató.

Un día después, más de mil personas ocuparon esa misma calle de Magnolia Park, uno de los barrios de mayor tradición mexicana de Houston. Marcharon bajo la lluvia, levantaron fotografías de Lorenzo y gritaron: “¡Fuera ICE de Houston!” y “¡Asesinos!”.

“La calle por la que la gente conduce al trabajo, a las escuelas o a sus casas se convirtió en el lugar donde nuestra comunidad exige el derecho a moverse sin temor a ser asesinado”, dice la líder comunitaria en Houston, Rosa Martínez, a EL UNIVERSAL.

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La artista local Sarah Fisher elaboró un retrato de Lorenzo e incorporó las letras “SOS” como una petición de auxilio. “Quería captar el hermoso rostro de Lorenzo; me honra haber podido ofrecer mi habilidad para ayudar y sensibilizar”, explicó.

“Aquí, en Canal Street, fue donde (...) recibió los disparos y se desangró antes de morir”, leyó Conchita Reyes, en representación de la familia.

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“Hoy sabemos que los agentes no traían sus cámaras corporales y hasta ahora ninguna grabación pública ha demostrado el supuesto intento de atropellamiento”, señala Martínez.

Geneva Rajpute vive en la calle donde ocurrió el operativo: “Nunca pensé que algo así sucedería tan cerca de mi casa; somos una comunidad formada por muchas culturas. Esto es Houston y ahora ya formamos parte de esta estadística”.

La inseguridad, “hoy incluye el temor de encontrarse en medio de una operación confusa, ser identificado por error o no comprender que los hombres armados que rodean un vehículo pertenecen al gobierno”, subrayó la líder comunitaria.

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Roberto Deltoro, residente del barrio, dijo que “estamos acostumbrados a que suceda en otro estado o en otra ciudad. Ahora ocurrió aquí, en nuestro propio vecindario”. “Esta movilización nace del reconocimiento de que la violencia asociada a las redadas ya forma parte de Houston, de nuestro barrio y puede alcanzar a cualquier familia vinculada a nuestra comunidad de origen mexicana”, reconoció Rosa Martínez.

César Espinosa, director ejecutivo de Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL Houston), habló desde el lugar de los hechos, “este es el lugar exacto donde Lorenzo respiró por última vez; y si vienen por uno, vienen por todos”, dijo ante la multitud. “Ver todos esos abrazos entre extraños, las colectas, los altares, la participación de familias completas es una muestra de una respuesta que excede cualquier afiliación partidista o situación migratoria”, dijo Martínez.

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FIEL Houston, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), organizaciones religiosas, abogados y dirigentes locales han convocado a conferencias, vigilias y encuentros para localizar testimonios, preservar grabaciones y acompañar a la familia.

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