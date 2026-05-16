M13 iluminará el firmamento de mayo; ¿cómo y cuándo observar este enjambre estelar en México?

Es bien sabido que desplazarse entre la Ciudad de México y el Estado de México puede ser un dolor de cabeza para los , especialmente durante las "horas pico".

Por ello, muchos automovilistas optan por utilizar vías alternas como el Viaducto Bicentenario, que conecta a la capital del país con diferentes municipios mexiquenses.

Además, es una de las cinco vías en México que cuentan con la certificación de seguridad vial de 3 estrellas otorgada por el International Road Assessment Programme (iRAP).

Para que planifiques tu viaje, te compartimos sus tarifas y rutas.

El Viaducto Bicentenario puede reducir en un 30% los tiempo de traslado. Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL
¿Cuánto cuesta usar el Viaducto Bicentenario?

El Viaducto Bicentenario tiene una extensión de 22 kilómetros y, de acuerdo con su sitio oficial, permite reducir en un 30% los tiempos de traslado, lo que la vuelve ideal para personas que constantemente se desplazan entre la CDMX y el Edomex.

Inicia en Tepalcapa y termina en Toreo; pero de manera específica, estas son sus tarifas:

Norte - Sur

Tepalcapa

  • Vallejo: $47.80.
  • Circunvalación: $90.58.
  • 1ro de Mayo: $130.37.
  • San Joaquín: $137.59.
  • Tramo 0: $139.57.

López Portillo (Perinorte)

  • Vallejo: $31.94.
  • Circunvalación: $74.72.
  • 1ro de Mayo: $114.51.
  • San Joaquín: $121.72.
  • Tramo 0: $123.70.

Lechería

  • Vallejo: $23.85.
  • Circunvalación: $66.63.
  • 1ro de Mayo: $106.42.
  • San Joaquín: $113.63.
  • Tramo 0: $115.61.

Lago de Guadalupe

  • Vallejo: $7.50.
  • Circunvalación: $50.28.
  • 1ro de Mayo: $90.07.
  • San Joaquín: $97.28.
  • Tramo 0: $99.26.

Valle Dorado

  • Circunvalación: $32.08.
  • 1ro de Mayo: $71.87.
  • San Joaquín: $79.08.
  • Tramo 0: $81.06.

Santa Mónica

  • Circunvalación: $14.74.
  • 1ro de Mayo: $54.52.
  • San Joaquín: $61.74.
  • Tramo 0: $63.72.

Naucalli

  • 1ro de Mayo: $21.37.
  • San Joaquín: $28.59.
  • Tramo 0: $30.56.

Lomas Verdes

  • 1ro de Mayo: $22.22.
  • San Joaquín: $29.43.
  • Tramo 0: $31.41.

Gustavo Baz

  • 1ro de Mayo: $13.05.
  • San Joaquín: $17.84.
  • Tramo 0: $22.46.

1ro de Mayo

  • San Joaquín: $8.19.
  • Tramo 0: $11.54.

Sur - Norte

Entrada Toreo

  • Gustavo Baz: $24.27.
  • Lomas Verdes: $30.09.
  • Circunvalación: $54.94.
  • Santa Mónica: $64.25.
  • Valle Dorado: $81.59.
  • Lago de Guadalupe: $99.91.
  • Lechería: $116.14.
  • López Portillo: $124.23.
  • Tepalcapa: $139.84.

Rio San Joaquín

  • Gustavo Baz: $23.18.
  • Lomas Verdes: $29.00.
  • Circunvalación: $53.81.
  • Santa Mónica: $63.16.
  • Valle Dorado: $80.49.
  • Lago de Guadalupe: $98.81.
  • Lechería: $115.05.
  • López Portillo: $123.14.
  • Tepalcapa: $138.74.

Gustavo Baz Oriente

  • Lomas Verdes: $8.81.
  • Circunvalación: $27.97.
  • Santa Mónica: $39.02.
  • Valle Dorado: $56.36.
  • Lago de Guadalupe: $74.68.
  • Lechería: $90.91.
  • López Portillo: $99.01.
  • Tepalcapa: $114.62.

Circunvalación

  • Santa Mónica: $16.00.
  • Valle Dorado: $33.34.
  • Lago de Guadalupe: $51.66.
  • Lechería: $67.89.
  • López Portillo: $75.98.
  • Tepalcapa: $91.59.

Vallejo-Vallejo

  • Lago de Guadalupe: $7.62.
  • Lechería: $23.85.
  • López Portillo: $31.94.
  • Tepalcapa: $47.55.

Vallejo - Periférico

  • Lago de Guadalupe: $7.50.
  • Lechería: $23.74.
  • López Portillo: $31.82.
  • Tepalcapa: $47.43.

Tramo 0

  • Gustavo Baz: $24.57.
  • Lomas Verdes: $30.38.
  • Circunvalación: $55.63.
  • Santa Mónica: $64.54.
  • Valle Dorado: $81.87.
  • Lago de Guadalupe: $100.20.
  • Lechería: $116.43.
  • López Portillo: $124.52.
  • Tepalcapa: $140.13.
El Viaducto Bicentenario no cuenta con pagos en efectivo. Foto: Archivo EL UNIVERSAL
Otro dato que debes saber es que el Viaducto Bicentenario no cuenta con pagos en efectivo, únicamente se permite el uso de un TAG Televía, IAVE, PASE, TEDISA (TDI), PINFRA, Easytrip Y SITEL.

Además, al usar la vialidad, los conductores pueden disponer servicios sin costo como:

  • Auxilio Vial
  • Grúas
  • Asistencia médica
  • Seguro de peaje
  • Asistencia mecánica/eléctrica
  • Vigilancia

¿Cuáles son los horarios del Viaducto Bicentenario?

Finalmente, considera que los horarios de acceso dependen del tramo y del sentido en el que se tome esta , por ejemplo:

  • Lunes a domingo de 05:00 a 24:00 horas
  • Tramo reversible (Tepalcapa a Naucalli): el horario del sentido Norte-Sur es de lunes a viernes desde las 05:00 a las 12:00 horas; mientras que el sentido Sur–Norte opera en los mismos días pero de 13:00 a 24:00 horas.
  • Sábados sentido Sur-Norte 05:00 a 24:00 horas.
  • Domingos sentido Norte-Sur de 05:00 a 24:00 horas.

Para tus viajes cotidianos, siempre considera este tipo de alternativas viales y evita pasar tu tiempo en el tráfico.

