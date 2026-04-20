Culiacán, Sin. - Elementos de la Policía Estatal Preventiva, en labores de vigilancia en puntos distintos de la capital del estado, lograron detener a cinco personas del sexo masculino, dos de ellos menores de edad, a los que se les aseguró armas, cargadores y un vehículo con reporte de robo reciente.

Durante un patrullaje por la colonia Industrial Bravo, en la parte, sur-poniente de Culiacán detectaron un vehículo sedan Volkswagen GLI, con las características de una unidad con reporte de robo, al detener a sus ocupantes para una verificación, se percataron que estos viajaban armados.

Las autoridades de seguridad informaron que, en la inspección a los cuatro ocupantes del vehículo, el cual se confirmó que cuenta con reporte de robo, se identificó que dos de ellos como menores de edad y portaban cada uno de ellos pistolas y se les aseguró dos accesorios tipo Rony para pistolas.

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Caen cinco sujetos con armas y vehículo con reporte de robo en Culiacán, Sinaloa; detienen a presunto responsable de 7 asaltos. Foto: Especial.

También, se les encontró a los adultos y menores de edad, tres cargadores abastecidos para pistolas Glock, calibre 9 milímetros, un cargador abastecido para calibre 380, 71 cartuchos calibre 9 milímetros y se les recogió el vehículo Volkswagen GLI con reporte de robo.

Los cuatro detenidos del sexo masculino, dos de ellos adolescentes, junto con las armas, cargadores, cartuchos útiles y una unidad robada en la que circulaban fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

En una segunda acción, en la zona de la colonia Valle Alto, en la parte nor-poniente de la capital del estado, observaron que una persona que viajaba en un vehículo Toyota, al notar su presencia, apago la unidad, descendió del armado y se echó a correr rumbo a una casa.

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Los elementos estatales lograron detenerlo antes de que ingresara a un inmueble y le aseguraron un fusil marca PSAR-SET, multicalibre y dentro de la unidad, se localizaron cinco cargadores abastecidos, 150 cartuchos calibre 5.56X 45 mm, un chaleco táctico balístico.

Sobre el vehículo que abandonó un Yaris, de la marca Toyota, este no cuenta con reporte de robo, sin embargo, fue asegurado.

Detenido por robos

Juan Carlos “N”, de 39 años de edad fue detenido por su probable responsabilidad en una cadena de por lo menos siete robos agravados en local comercial abiertos al público, cometidos con violencia moral contra las personas.

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La Fiscalía General del Estado a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones dio cumplimiento a la orden de captura, a través del grupo Zeus, derivada de una carpeta de investigación integrada por la Inspección General de Investigación en Atención a Delitos Patrimoniales.

De acuerdo a las investigaciones abiertas, se encontró elementos suficientes para acreditar que Juan Carlos “N”, es el probable responsable de por menos siete asaltos a establecimientos comerciales con violencia.

Las autoridades judiciales que pusieron a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento a esta persona continúan con nuevas investigaciones, ante la presunción de su posible participación en más actos delictivos.

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