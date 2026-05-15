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El fiscal de Coahuila, Federico Fernández, aseguró que no existen elementos para considerar que hubo un intento de feminicidio en el caso de las supuestas agresiones a la candidata de Morena, Delia Hernández Alvarado, en el municipio de San Pedro.
El sábado 9 de mayo la candidata del distrito 4 denunció presuntas agresiones y una tentativa de feminicidio. Se señaló al político Édgar Sánchez, quien posteriormente a través de redes sociales negó las acusaciones y refirió que fue él la persona que fue agredida inicialmente.
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El fiscal Federico Fernández aseguró que sí hubo denuncias por parte de las dos partes. “Hay dos versiones. No hay elementos para hablar de una tentativa de feminicidio, hay que dejarlo claro. Hay un tema de efervescencia, de brigadas, sí de agresiones entre brigadas, pero no de tentativa de feminicidio”, comentó.
Fernández aseguró que no existen focos rojos en temas de violencia por el contexto electoral en Coahuila, pero refirió que esto no quiere decir que bajen la guardia.
Añadió que cualquier candidata o candidato puede recurrir a la solicitud de seguridad ante la fiscalía o ante autoridades electorales en caso de requerirlo. Dijo que la candidata Delia Hernández ya lo hizo, además de otro candidato en Torreón que pidió el apoyo, pero de una corporación federal.
En Coahuila, Édgar Sánchez niega agresiones a candidata de Morena; asegura que él sufrió la primera agresión y después confrontó
afcl
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