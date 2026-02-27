Más Información

sorprendió a sus seguidores al aparecer con un nuevo look, su larga cabellera desapareció, y la actriz de 63 años lució una cabellera corta que según sus seguidores le favorece tanto que le quitó, al menos, 20 años de encima.

La actriz posó para Gucci, y además de lucir una esbelta figura con un atuendo de cuero, definitivamente lo que más está dando de qué hablar en redes es su cabello corto.

"Ella se ve mucho mejor con este peinado". "¡El cabello se ve increíble!". "¡Me encanta el pelo!". "Absolutamente fabuloso! ¡Me encanta el nuevo corte de pelo!", se lee entre los comentarios.

Demi Moore presume nuevo look en 2026. Foto: Instagram dimitrishair
Demi Moore se despide de la larga cabellera. Foto: Instagram dimitrishair
Demi Moore asiste a la colección Gucci Otoño/Invierno 2026-2027 para hombre y mujer, presentada en Milán, Italia Foto: AP Photo/Luca Bruno.
A lo largo de su carrera, Demi Moore ha sido identificada principalmente por su larga y abundante cabellera negra, casi siempre lisa o con ligeras ondas, convertida en su sello desde los años noventa. En la etapa inicial de su fama, durante los 80, llevó el cabello con más volumen y capas, acorde a la moda de la época.

Lució una muy corta cabellera en la película "Ghost", de 1990; en 1997 se rapó completamente la cabeza para interpretar a la teniente Jordan O’Neil en G.I. Jane, una decisión que marcó uno de los momentos más comentados de su carrera.

Demi Mooreen la la 97° edición de los premios Oscar. Foto: AFP / Valerie Macon
Tras esa etapa, volvió al cabello largo, aunque ha experimentado con estilos ligeramente más cortos, flequillos suaves y cortes en capas, manteniendo casi siempre su característico tono oscuro.

mostró su nueva apariencia durante el debut de Demna Gvasalia para Gucci; Demna presentó su primera colección para la marca ante una expectación máxima y una primera fila en la que destacaron figuras como la actriz, las empresarias Paris y Nicky Hilton y Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo.

